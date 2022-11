Ford a Ravenna ora è Ferri: obiettivo 2023 aumentare la quota vendite del 2%

Nei primi nove mesi del 2022 un cliente su due ha scelto un’elettrica o ibrida, e otto su dieci hanno scelto la formula con sostituzione dopo tre anni. La moda del momento è la carrozzeria bicolore

Nei primi nove mesi del 2022 in provincia di Ravenna sono state immatricolate 323 vetture Ford, il 5,2 percento del totale. Arrivare al 7,3 entro la fine del 2023 (0,1 sopra alla media nazionale) è l’obiettivo che si pone la concessionaria Ferri che da poco rappresenta il marchio americano sul territorio. Il rinnovato show room di via Faentina è il quarto in Romagna per la società partita 80 anni fa da Cesena dove oggi già rappresenta quel 7,3 percento di fetta di mercato. «Vogliamo rafforzare la nostra pre- senza nel territorio romagnolo – dice il titolare Mauro Ferri –, garantendo un’esperienza di acquisto uniforme in tutta la zona».

Per farlo bisognerà decifrare il guidatore ravennate: «Non esiste un unico profilo di automobilista romagnolo perché in ciascuna delle città in cui siamo presenti riscontriamo esigenze e caratteristiche differenti, anche a distanza di pochi chilometri. A livello generale, è sicuramente vero che in tutta la zona ci confrontiamo con un cliente aperto alle tendenze del mercato come dimostra, ad esempio, la velocità con cui nella nostra area è cresciuto il segmento dei Suv, dei crossover e delle vetture ibride più che nel resto d’Italia».

Si può abbozzare un identikit del cliente: «Sensibile ad aspetti legati all’inquinamento e ai costi di gestione di una vettura. In questo momento storico in particolare, c’è grande curiosità relativa al processo di elettrificazione». Un percorso ormai avviato e non reversibile: «Per Ford l’obiettivo è quello delle zero emissioni per il 2030, quando si passerà al full electric. Step intermedio sarà quello di offrire almeno una versione plug-in hybrid o elettrica di ogni modello commercializzato in Europa».

Nei primi nove mesi del 2022 le vetture con motorizzazione ibrida o full electric hanno rappresentato il 56 percento delle vendite di Ferri. E anche la stessa azienda si sta adeguando alle nuove esigenze con l’installazione di pannelli fotovoltaici e 20 colonnine nelle sedi per offrire una stazione di ricarica ai dipendenti e ai clienti in orari di apertura.

Accanto ai trend di lungo periodo ci sono le mode e le tendenze più temporanee: «Negli ultimi anni le vernici bicolore, con il tetto a contrasto o i cerchi diamantati o ancora i cerchi verniciati dello stesso colore della carrozzeria».

L’acquisto con un finanziamento rappresenta circa il 90 percento delle vendite concluse. È interessante notare che

l’84 percento sceglie la formula, ormai consolidata, che permette di decidere dopo tre anni se cambiare l’auto con una nuova, tenerela saldando il valore o restituirla. «Si tratta di una formula introdotta proprio da Ford oltre 30 anni fa e che ci garantisce una quota di mercato stabile nel tempo». A breve l’azienda Ferri presenterà le nuove start-up che stanno prendendo forma proprio in questi giorni: da quella dedicata al noleggio a lungo termine e quella dedicata al noleggio giornaliero di auto e veicoli commerciali.

Mettere più ravennati al volante di una Ford è la missione affidata ai consulenti: «Non ci piace chiamarli venditori perché è proprio un approccio consulenziale alla vendita ciò che fa la differenza». Doti richieste? «Grande entusiasmo ed elevata motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali, proattività nei confronti del cambiamento, capacità di instaurare relazioni empatiche con i clienti, finalizzate alla loro fidelizzazione. Riteniamo che la formazione sia fondamentale e per questo abbiamo creato un academy interna che prevede, anche con il supporto di consulenti esterni, percorsi di formazione e aggiornamento costanti che riguardano anche le soft skills».

È un ruolo che storicamente vede una maggiore presenza maschile in tutte le concessionarie. Da Ferri attualmente una donna su 14 venditori: «Collabora con noi da oltre 20 anni con performance da sempre straordinarie. Fino a poco tempo fa erano tre. Ma la quota rosa all’interno dell’azienda è pari al 20%, con ruoli che vanno oltre quelli impiegatizi».