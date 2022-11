Lineablù: «I giovani scelgono auto a noleggio così sono sempre nuove»

La concessionaria auto Lineablù di Fornace Zarattini ha installato recentemenete, in collaborazione con Volvo, una colonnina per la ricarica veloce di auto elettriche di tutti i marchi e accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni (0,35 euro/kWh per chiunque).

Per la casa automobilistica sve- dese, rappresentata da Lineablù dal 1976, si tratta di un passaggio di un progetto su scala nazionale volto a promuovere la mobilità sostenibile. «Senza le adeguate infrastrutture è impossibile incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici su larga scala – spiega Enrico Benelli, titolare della concessionaria –. Da parte della clientela c’è molta curiosità, ma il mercato nel nostro Paese non è ancora completamente decollato».