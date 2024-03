Rischio frane per pioggia, fermi i treni tra Marradi e Faenza: quinto stop nel 2024

La circolazione è ripartita a Natale dopo sei mesi di sospensione per le frane di maggio e ora è in funzione un sistema di allarme che ferma i transiti in maniera preventiva. Autobus sostitutivi

Dalla tarda mattinata di oggi, 10 marzo, la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria fra Faenza e Marradi, la linea nota come Faentina, è sospesa per il rischio frane dovuto alle piogge lungo il tracciato. È la quinta interruzione del servizio nel 2024. La riattivazione è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi.

Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sono previste corse con bus sostitutivi con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Come noto, la linea è stata interrotta da maggio a dicembre 2023 per le conseguenze del maltempo di maggio. Dal 27 dicembre è ripartito il servizio con l’introduzione del Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge in modo da fermare la circolazione preventivamente.