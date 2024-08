Il 10 agosto apre in centro “L’Antica pizzeria da Michele”

Il locale esiste a Napoli da 150 anni, tappa fissa dei vip: tra gli ultimi, il regista Steven Spielberg

In centro a Ravenna arriva “L’Antica pizzeria da Michele”, un marchio storico della ristorazione di Napoli, fondato 150 anni fa dalla famiglia Condurro.

L’apertura era stata annunciata per il Natale scorso, ma ora la data è stata fissata per sabato 10 agosto alle 18.30. La pizzeria sarà in via Ponte Marino, nei locali che erano occupati dalla Bottega di Felice. L’apertura di Ravenna fa parte di un progetto di aperture in varie parti d’Italia e del mondo.

Il loclae di Napoli è diventato una delle tappe fisse per molti vip, soprattutto stranieri, in cerca di sapori italiani da degustare. L’ultimo in ordine di tempo a dare un morso alla pizza di Michele è stato il regista Steven Spielberg.