A Faenza arriva Its Maker, un corso biennale di progettazione tecnologica avanzata

Per una formazione spendibile nei settori auto, motorsport, materiali compisti e meccatronica

Nel mese di ottobre partirà a Faenza il primo percorso Its Academy organizzato dalla fondazione Its Maker Academy in collaborazione con importanti aziende di settore del territorio. Il percorso, post diploma, dell’Istituto Tecnologico Superiore meccanico è stato voluto e promosso dal Comune per offrire ai giovani una formazione tecnologica avanzata, in linea con i fabbisogni espressi dalle imprese.

Il percorso si svolgerà a Faenza nella sede del Tecnopolo di via Granarolo.

«Questo Its – spiega il sindaco Massimo Isola – nasce dopo un lungo percorso. In questi anni abbiamo deciso di investire sulla formazione post diploma poiché riteniamo che potesse essere la giusta strategia per la costruzione di un percorso legato allo sviluppo economico-produttivo legato alle sfide del nostro tempo. Grazie a un dialogo tra pubblico e privato, negli anni, abbiamo così costruito l’Its per la ceramica, un Ifts, sempre per la ceramica, poi un Ifts sui materiali avanzati. Adesso arriva questo Its Maker, un corso biennale completamente gratuito per i partecipanti (grazie a fondi Pnrr, ndr) che rilascia il diploma di Stato e che consente agli studenti di formarsi sia nelle aziende oltre che attraverso lezioni pratiche e teoriche. Si tratta dell’anello mancante sul grande tema dei materiali avanzati. A Faenza abbiamo costruito un vero e proprio ecosistema sui materiali avanzati del carbonio, un po’ il simbolo di questa storia, dove, da un lato abbiamo un sistema delle imprese che cresce a ritmi veramente importanti e dall’altro si è voluto creare una rete formativa educativa di ricerca che contemplano l’interazione con diverse realtà: Università, Master, Ifts, Centri di ricerca come l’Enea, il Cnr, l’Incubatore d’impresa, gestiti da Romagna Tech, e ora questo Its Maker. È evidente che la sfida di generare trasferimenti tecnologici e di conoscenza tra il mondo della ricerca e dello studio con il mondo dell’impresa è la sfida del nostro secolo. Con questo Its Maker diventiamo ancora più forti, consentendo alle imprese di potere accedere a personale altamente qualificato dando, allo stesso tempo, la possibilità ai nostri ragazzi, attraverso un percorso formativo giusto, di potere entrare nel mondo del lavoro più velocemente e con maggiori competenze».

Quasi la metà della formazione si svolge in azienda, attraverso un tirocinio che consente l’acquisizione delle competenze settoriali e trasversali. L’ambito di studio è quello della “Progettazione tecnologica avanzata” che permette di inserirsi nelle imprese con la qualifica di progettista Cad-Cam, come disegnatore tecnico e programmatore di macchine Cnc e altri ruoli spendibili nel settore auto, motorsport, materiali compisti, meccatronica.

«Questa nuova avventura a Faenza è molto importante per noi – sottolinea Ormes Corradini, presidente di Fondazione Its Maker Academy – perché colma una lacuna e perché nel territorio faentino e ravennate sono molte le aziende che hanno necessità di assumere ragazzi e ragazze formati e capaci di inserirsi sin da subito nel mondo del lavoro».

Fondazione Its Maker Academy, che realizza il corso, è una delle prime tre Its Academy a livello nazionale con i suoi 21 corsi in tutta la regione Emilia-Romagna e può vantare un tasso di occupazione che supera ampiamente il 90% già a sei mesi dal conseguimento del diploma.

Per iscriversi al corso occorre sostenere una prova di idoneità che prevede un test scritto, ma soprattutto un colloquio motivazionale per definire insieme al candidato il percorso formativo e professionale. Termine ultimo per l’iscrizione è il 27 settembre alle ore 16 per le prove di idoneità attraverso il sito www.itsmaker.it al link https://itsmaker.it/open-days/open-day-faenza-12-settembre-2024/.