Pineta: 300mila euro per 16 telecamere, cartelli turistici e passerelle in legno

Sistema di videosorveglianza e miglioramenti della fruizione del bosco cittadino grazie a risorse dal fonda nazionale complementare al Pnrr

I principali varchi di accesso alla pineta di Milano Marittima e Cervia a ridosso dei centri abitati sono controllati da un sistema di videosorveglianza. In totale 16 telecamere robotizzate che il Comune definisce come «dotate delle caratteristiche più innovative presenti in commercio»: dal controllo istantaneo da remoto alla registrazione notturna, dai sistemi antivandalismo alla registrazione in continuo per una settimana, alla possibilità di catturare immagini di dettaglio o effettuare ingrandimenti. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale questo sistema garantirà un sostanziale controllo degli accessi, finalizzato a scoraggiare comportamenti non consoni all’ambiente.

Si tratta di uno dei principali interventi realizzati nell’ambito del progetto Percorsi turistici all’interno della pineta di Cervia, finanziato per 300mila euro con le risorse Pnc (il piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr) per i progetti del Parco del Delta del Po, ottenute con un accordo tra Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta del Po, per cui la città di Cervia ha ottenuto complessivamente più di 5 milioni di euro.

Il progetto ha permesso anche di valorizzare undici percorsi tematici, segnalati attraverso una cartellonistica specifica informativa e didattica, grazie alla quale i fruitori potranno meglio comprendere la valenza e le peculiarità dei diversi ambienti paesaggistici di cui dispone la pineta di Cervia e Milano Marittima.

Per citarne qualcuno, si va dal percorso del fuoco al percorso della duna nella Pineta di Milano Marittima, dal percorso della Pineta storica al percorso delle piante alofite nella Pineta di Cervia. In particolare quest’ultimo, che si sviluppa lungo il sentiero del Fagiano nei pressi dello stadio, evidenzia un tipo di vegetazione erbacea resistente alla elevata salinità, che rappresenta un unicum nell’ambito della pineta. Per tutelare e valorizzare questo ambiente, è stato realizzato un sistema di passerelle in legno sopraelevate per non compromettere la vegetazione con il calpestìo, permettendo al contempo la possibilità di conoscerla.

Grazie al finanziamento è stato possibile anche procedere al rinnovo delle bacheche presenti agli ingressi principali della pineta, con un completo rifacimento della cartellonistica didattica e informativa, con una grafica in linea con i nuovi standard regionali, scaricabile anche tramite Qr-code sul sito internet comunale. Saranno inoltre a disposizione dei visitatori nuovi arredi, tra cui le panchine integrate alle bacheche e ulteriori panchine posizionate in punti di sosta interessanti, oltre a utili portabiciclette installati nelle zone più frequentate.

L’assessora al Verde, Federica Bosi: «La pineta di Cervia e Milano Marittima rappresenta uno dei nostri più preziosi patrimoni naturali e come tale va conservato e protetto. Non solo, un patrimonio così ricco va anche promosso e raccontato, in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. I percorsi naturalistici e le esperienze che offre sono molteplici, ed è nostro compito condividerli nella maniera più semplice e diretta affinché tutti coloro che vogliano immergersi tra i sentieri e i profumi della Pineta possano al contempo essere informati di ciò che li circonda».