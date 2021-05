Ufficiale: l’albergatore Donati si candida a sindaco con il sostegno di Lega e FdI

Al via il progetto “Cantiere Ravenna”, senza Forza Italia

Si va completando il quadro dei candidati a sindaco in vista delle prossime amministrative di Ravenna, in programma in ottobre.

Il noto albergatore Filippo Donati, infatti, ha presentato ufficialmente la propria candidatura a capo di una nuova lista civica, “Viva Ravenna”, che avrà il sostegno dei due partiti al momento più importanti – in termini di voti – del centrodestra, ossia Lega e Fratelli d’Italia.

Un centrodestra quindi spaccato, con Forza Italia che ha fin da subito espresso la propria contrarietà al nome di Donati e che quindi non partecipa al progetto e la lista La Pigna che da tempo ha già annunciato di voler correre da sola (con la consigliera comunale uscente Veronica Verlicchi candidata sindaco).

Donati sarà alla guida di una coalizione denominata Cantiere Ravenna e sarà quindi (sondaggi alla mano) il principale avversario del sindaco uscente, Michele de Pascale, sostenuto come noto da un’ampia coalizione di centrosinistra.