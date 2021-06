Il sindaco chiede l’aiuto dei cittadini: 21 serate per raccogliere suggerimenti

De Pascale lancia la sua “movimentazione civica”. In programma tavoli di confronto (anche virtuali) per segnalare problemi e individuare possibili soluzioni

Il sindaco uscente Michele de Pascale, candidato per la conferma alle prossime elezioni amministrative di Ravenna alla guida della coalizione di centrosinistra, lancia quella che viene definita una “movimentazione civica”.

E, nel dettaglio, presenta (coadiuvato dall’esperta di marketing digitale Alessandra Farabegoli) un calendario di 21 incontri (tra giugno e luglio) aperti all’intera comunità, in cui i cittadini e le cittadine di Ravenna avranno la possibilità non solo di segnalare problemi e sollevare tematiche, ma anche di individuare e proporre possibili soluzioni.

Ogni incontro verrà organizzato in forma ibrida fisica-virtuale, svolto contemporaneamente sia in presenza che in modalità di meeting Zoom. A ciascun evento potrà partecipare tutta la cittadinanza, previa registrazione nella sezione dedicata alla movimentazione civica sul sito ufficiale della campagna di “Michele de Pascale Sindaco per Ravenna 2021”.

Gli incontri si divideranno in tre fasi. Una prima parte di presentazione, della durata di circa 45 minuti, dove cinque relatori esperti e competenti discuteranno sul tema dell’evento. La seconda parte durerà 30 minuti e prevedrà la suddivisione dei presenti in tavoli di massimo 6-8 partecipanti. Ogni gruppo sarà coordinato da un co-conduttore incaricato di stimolare un giro di tavolo promuovendo la discussione dei temi trattati. In questa fase le persone che partecipano in modalità digitale verranno invece suddivise in “Breakout rooms” con co-conduttori dedicati. Seguirà una fase finale di discussione e restituzione di 30 minuti in cui i co-conduttori, avvalendosi anche dei partecipanti ai tavoli, riferiranno del lavoro fatto, condividendo riflessioni, critiche e soluzione emerse.

La lista degli eventi: