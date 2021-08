Dieci anni dopo, torna sulla scheda elettorale la Lista del Mare

Sarà in coalizione con Lista per Ravenna. Capolista Massimo Fico. Tra i candidati anche un albergatore

Nel 2011 prese 452 voti (quasi il doppio dei Radicali, comunque), lo 0,57 percento del totale, nella coalizione che sosteneva il candidato a sindaco di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Oggi – dopo non essersi presentata nel 2016, quando il centrodestra virò su un candidato unico, Massimiliano Alberghini – ci riprova, sempre con Ancisi & Co.

Si tratta della Lista del Mare, sorta di “succursale” di Lista per Ravenna (che non ha ancora presentato il proprio candidato sindaco, che con tutta probabilità sarà però ancora il decano dell’opposizione ravennate), impegnata sui temi che riguardano esclusivamente i nove lidi ravennati.

La lista ha reso noto l’elenco ufficiale dei propri candidati alle Amministrative di ottobre, tra cui figurano il capolista Massimo Fico, presidente del comitato cittadino dei lidi nord, il fondatore della prima cooperativa dei bagnini Azeglio Berretti, l’ex portiere del Ravenna Calcio Claudio Bozzini, il presidente dello Yacht Club Romagna Pietro Calvelli, Pasquale Minichini del comitato cittadino di Lido di Dante e il titolare dell’hotel Bahamas di Lido di Savio, Alex Tagliavini.

La lista si propone di sviluppare «l’intensa e pressoché unica opera prodotta sul litorale nel mandato elettorale 2016-2021, a favore e a tutela della popolazione residente, delle attività economico-sociali e delle ricchezze ambientali/naturali delle nove località di mare, oppresse dalle disattenzioni, dalla malcuranza e dalle sperequazioni dell’amministrazione comunale in carica».

L’elenco completo dei candidati: Massimo Fico (capolista), Edo Ancisi, Luciana Antonioli, Azeglio Berretti, Riccardo Bonsi, Claudio Bozzini, Pier Luigi Bucchi, Olesea Butucea, Pietro Calvelli, Mariangela Cerrato, Giuseppe Costrino, Tiziana Gatta, Maria Ghirelli, Giancarlo Lanconelli, Tiziana Marotta, Pasquale Minichini, Franco Miserocchi, Manuela Miserocchi, Christian Orselli, Maria Cristina Orsetti, Simone Perlini, Paola Ravaioli, Andrea Ravegnani, Rossano Rossi, Roberto Santamarianova, Ester Spadoni, Alex Tagliavini, Massimiliano Villa, Benedetta Zaniboni.