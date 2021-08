E nel polo civico di Ancisi spunta anche la lista “Amici Animali”

Si tratta della 28esima annunciata in vista delle Amministrative. Capolista Costantina Zecchin

In attesa che il numero diventi ufficiale il 4 settembre, arriva la 28esima lista in lizza alle elezioni amministrative di Ravenna, in programma il prossimo 3 e 4 ottobre.

Si tratta dell’inedita Amici Animali, con tanto di logo con cane e gatto, che va a completare il polo civico istituito da Lista per Ravenna, e che con tutta probabilità candiderà a sindaco il decano dell’opposizione ravennate, Alvaro Ancisi.

«Nelle centinaia di incontri in presenza con piccoli gruppi di cittadini, che Lista per Ravenna ha tenuto – si legge in una nota stampa di presentazione – questa tematica è stata la più sentita, dimostrando che oltre una famiglia su due convive o ha convissuto intensamente con uno o più animali da affezione. Tuttavia, come si legge bene nel programma, l’impegno della lista è rivolto non soltanto agli animali domestici, ma all’intera platea degli animali che vivono nella natura, in simbiosi col nostro territorio».

L’iniziativa di Amici Animali si deve a Costantina Zecchin. Medaglia d’argento dell’Enpa, Zecchin collabora con tutte le associazioni animalistiche come volontaria, «per assistere a tutto campo e ricollocare opportunamente, dopo averli accuditi al suo domicilio, animali di ogni genere in stato di bisogno, specie se abbandonati dopo la nascita o rifiutati».

Sono 29 i candidati, di cui 17 donne, «tutti uniti, grazie anche ad esperienze di vita vissuta, dallo stesso sentimento di amore e rispetto per gli animali»: Costantina Zecchin, capolista; Sebastiano Bacchi; Antonella Benedetti (collabora con le associazioni animalistiche e con affidatarie delle colonie feline); Elena Bertozzi; Francesco Cuccagna; Francesco Di Como; Luca Fabbri; Luigia Gagliardi; Massimiliano Gambino; Alessandra Garavini; Alessandro Ghetti; Linda Govoni; Domenico Leo (sindaco di due associazioni cinofile riconosciute dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, già presidente del Gruppo Cinofilo Ravennate); Nicola Lizzadro; Matteo Marendon; Sigismonda Mazzesi (affidataria di colonie feline); Giada Mezzanotte; Antonella Pirani (collaboratrice con diverse affidatarie di colonie feline); Marco Edinger Plata; Paola Pozzati; Renata Ricci; Deborah Russo; Elsa Sampieri; Eleonora Savorelli; Barbara Signorielli; Chiara Silvani (collabora con diverse affidatarie di colonie feline); Enrico Tartagni, Mauro Zanini.