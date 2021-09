Donati, ex campione italiano di football, ora albergatore che mente sulla dieta

Tessera della Lega Nord nel biennio di Mani Pulite, dirigente Confesercenti, poi un po’ grillino, compete come civico

Secondo uno schema di domande della nostra redazione poste in modo analogo a tutti gli 11 candidati a sindaco di Ravenna per le prossime elezioni amministrative, ecco il profilo, personale, l’orientamento politico e le idee per governare la città del candidato a sindaco Filippo Donati, 60 anni anni, nato a Ravenna.

Cinque anni fa era vicino ai grillini ma non scese in campo, quest’anno ha accettato la richiesta dei due principali partiti del centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia): obiettivo minimo per l’albergatore è il ballottaggio. In coalizione anche la “sua” lista Viva Ravenna.

Titolo di studio: diploma scuola superiore

Lingue parlate: italiano, inglese, francese

Professione: albergatore

Orientamento religioso: cristiano cattolico non praticante

Tessera di partito: 1992-1994 Lega Nord

Esperienze politiche precedenti: 1993 vice presidente di circoscrizione, 1994 candidato alla Camera con Lega Nord-Forza Italia

Stato civile: divorziato, convivente, tre figli

Reddito annuo: 14.900 euro

Veicoli di proprietà: Suzuki Wagon-R del 2000

Immobili di proprietà: Proprietà parziale dell’immobile di residenza, Socio 33% Accadi s.r.l. Hotel Diana Ravenna

Segue lo sport? Rugby, All-Blacks e Leinster Rugby

Pratica sport? Ho fatto windsurf (campionati nazionali europei e mondiali) e football americano (campione italiano 1985 e vice campione europeo 1986 nei Doves Bologna)

Altri hobby? Mountain Bike

Un libro? L’amico ritrovato di Fred Uhlman e Sull’Amore di Hermann Hesse

Un film? Ladri di biciclette di De Sica e Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen

Un disco? Cantautore preferito Lucio Battisti

Un programma tv? non risponde

La vacanza/viaggio più bella fatta finora e quella dei sogni? il viaggio più bello è quello che farò, che è lo stesso dei sogni

Su quali social network ha un profilo? Facebook ed Instagram, anche prima della candidatura

L’ultima volta che…

…ha usato un mezzo di trasporto pubblico? Spesso il treno

…ha letto un libro? Lettura in corso di Le persone sensibili hanno una marcia in più di Rolf Sellin

…ha preso una multa? 15 giorni fa per aver superato il limite di 4 km/h

...ha manifestato in piazza? Marcia silenziosa del 9 aprile 2012

…ha detto una bugia? Ogni volta che dico di essere a dieta

...ha fatto la lavatrice? Questa mattina, faccio l’albergatore…

…ha pianto? Spesso, ma non tengo un’agenda

...si è ubriacato? Credo siano passati almeno 35 anni

…ha usato droghe? Mai

Che lezione deve trarre Ravenna dalla pandemia? Quali politiche sanitarie deve metter in pratica il prossimo sindaco?

Sono cambiate abitudini, esigenze, cambia la percezione e fruizione della città. Le città accennano già a diventare, e diventeranno sempre di più, isole, salotti verdi che utilizzano la natura ed il verde come elemento di architettura urbana. C’è bisogno Rivisitazione completa del rapporto con tutti gli operatori del nostro ospedale e rilancio dell’operatività del pronto soccorso, incentivazione operativa del medico di famiglia

Qual è il suo parere sul green pass?

Favorevole ma con riserva

Il migliore e il peggiore della giunta uscente?

Mi limito ad osservare che sempre l’ascolto, la comprensione e la condivisione portano quasi sempre risultati positivi, l’arroganza mai

Un merito che va riconosciuto al governo uscente e, d’altra parte, l’errore più grave commesso…

Il merito è, appunto, quello di uscire. L’errore, che ci viene riferito da più parti, è far tacere con la dichiarazione di intenti, progetti e proclami faraonici e non realizzabili

I tre problemi principali di Ravenna?

Consumo di suolo e condizioni di pinete e pialasse, infrastrutture e logistica, lentezze burocratiche

Tre motivi o caratteristiche o aspetti per cui le piace Ravenna?

Per la sua storia, per le sue pinete e pialasse e per il suo essere parte di una splendida terra chiamata Romagna

Quale sarebbe il suo primo provvedimento da sindaco?

Nominare una giunta all’altezza per competenze, serietà, professionalità e disponibilità

Quale potrebbe essere l’iniziativa più importante del suo mandato, quella per cui vorrebbe essere ricordato?

Una “rimessa in civiltà” del territorio grazie a manutenzioni stradali, aumento della ciclabilità, risanamento e valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico ed ambientale

Istituirebbe qualche nuovo assessorato che ritiene necessario?

Ne sono mancati due: l’assessorato all’Ascolto dei cittadini e l’assessorato per l’Efficienza degli assessorati; ovviamente è una battuta, ma questo è quello che è mancato

Ci dica un progetto o una strategia per il futuro sviluppo di…

turismo: Rilancio della destinazione Ravenna in un contesto di destinazione Romagna che esalti il ruolo di capitale mondiale del mosaico. Messa a punto di strategie e interventi che facciano di Ravenna il laboratorio permanente dell’accoglienza e dell’ospitalità

darsena: Aumentare fruibilità e integrazione con il centro storico. Realizzare il museo del Moro di Venezia come rilancio del rapporto della città con l’acqua e l’innovazione tecnologica

porto: Monitoraggio continuo dell’avanzamento, se ci sarà, dei lavori dell’hub e implementazione continua di manutenzioni sui fondali. Capitolo a parte per una rimessa in ordine negli ingressi marittimi di Casal Borsetti

centro storico: Completo restyling delle vie del centro e dello shopping per creare un volano positivo al ritorno del passeggio nel nostro bellissimo centro storico. Esaltazione di molti angoli attualmente dimenticati, più presenza di operatori della sicurezza, di operatori ecologici e revisione completa dell’utilizzo del suolo pubblico in modalità ristorazione-servizi-artigianato. Il centro di Ravenna tornerà un centro vivo, ambito, frequentato

forese: Collegamenti con la città, manutenzioni stradali e rilancio del dialogo e dell’ascolto con i consigli territoriali, i comitati cittadini e le pro-loco

commercio: Sostegno alle imprese mediante politiche premianti per giovani imprenditori, botteghe storiche, e nuovi insediamenti commerciali e produttivi. Le Pmi sono la nervatura socio-economica del comune, per l’importanza di aggregazione sociale e di servizio che ricoprono

cultura: Esaltazione della Ravenna “capitale mondiale del mosaico”, apertura a tutte le forme e le espressioni culturali che si mettano a disposizione del territorio ed interruzione del sistema “figli e figliastri” creato dalle ultime giunte a guida della sinistra