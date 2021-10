Il 3 e 4 ottobre 125mila al voto. Uffici comunali aperti per rinnovare la tessera

Eventuale ballottaggio il 17-18 ottobre

L’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Ravenna si svolgeranno il 3 e 4 ottobre (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15).

Le Amministrative spalmate su due giornate sono un ritorno al passato: era così fino al 2011.

Gli elettori che potranno esprimere il proprio voto, nelle 165 sezioni, sono 124.926 (su 157mila residenti), di cui 64.610 donne e 60.316 uomini. Può votare chi ha compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 3 compresa.

È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno raggiunge tale soglia si tornerà a votare il 17-18 ottobre per un turno di ballottaggio tra i due più votati.

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale e un documento di identificazione, anche se scaduto purché possa assicurare la precisa identificazione del votante.

Sulla tessera sono presenti diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data del referendum ed il bollo della sezione. In caso di spazi esauriti, deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino deve richiedere un duplicato all’Ufficio elettorale o in uno degli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni). Novità di quest’anno anche negli uffici comunali di via Massimo D’Azeglio 2 (2 ottobre 8-15, 3 ottobre 8-20, 4 ottobre 8-14). Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente.

Verranno effettuate aperture straordinarie dello Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68: 1-2 ottobre (ore 8-18), 3-4 ottobre (per tutto l’orario di apertura dei seggi). Il servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità è previsto per domenica 3 ottobre dalle 7 alle 18.30.

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove recarsi a votare. Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento, dovrà recarsi a votare all’indirizzo che risulta dal tagliando. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare l’Ufficio elettorale.

Norme anticovid per partecipare ma non serve il green pass

Per accedere ai seggi per tutti è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è richiesto il green pass. Al fine di evitare la formazione di assembramenti devo­no essere previste aree di attesa all’esterno e si dovrebbero prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita. Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà igienizzarsi le mani con il gel disinfettante. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, dovrà igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, potrà essere fatta una ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il seggio. Nel corso delle operazioni di voto, saranno effettuate periodiche pulizie dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È vietato recarsi al seggio se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare ne­­gli ultimi 14 giorni; se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per queste persone è prevista l’istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare.