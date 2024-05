L’avvocata Masperi si candida per il Pri nella lista di Calenda nel Nordest

Un patto tra Pri e Azione ha determinato la presenza del simbolo dell’Edera nell’emblema con la relativa presenza di sette candidati al Parlamento europeo

L’avvocata ravennate Maria Valeriana Masperi è candidata alle elezioni europee con la lista di Azione nella circoscrizione Nordest che include Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Masperi è candidata in rappresentanza del Partito repubblicano italiano.

In chiave elezioni europee, un patto tra Pri e Carlo Calenda ha determinato, in tutte le Circoscrizioni del Paese, la presenza del simbolo dell’Edera nell’emblema con Azione con la relativa presenza di sette candidati al Parlamento europeo.

«Per il Pri, europeista nel Dna fin dalla Giovine Europa voluta da Giuseppe Mazzini nel 1834 – si legge in un comunicato –, il problema non è creare nuove regioni, ma creare nuove opportunità di crescita economica, di indipendenza energetica, di nuove tecnologie favorite anche dalle prospettive sviluppate dell’intelligenza artificiale insieme a politiche di un progresso culturale, sociale e sanitario che non lasci indietro nessuno».

Il Pri ravennate ha già in programma manifestazioni pubbliche a partire da Alfonsine, poi al circolo Guerrini, a San Pietro in Campiano, a Cervia, a San Michele e a Lugo, per presentare la visione dei repubblicani sui problemi dei territori e dell’Europa.