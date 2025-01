Luca Coffari, ex sindaco di Cervia, a capo della segreteria politica di De Pascale

Il 40enne ex sindaco di Ravenna, neoeletto presidente dell’Emilia-Romagna, ha chiamato a Bologna il 37enne concittadino come collaboratore diretto. I due sono stati assessori nella giunta Zoffoli 2009-2014

Il 37enne cervese Luca Coffari è stato scelto dal 40enne concittadino Michele de Pascale, ex sindaco di Ravenna, come capo della segreteria politica e suo collaboratore diretto alla presidenza della Regione Emilia-Romagna ottenuta alle recenti elezioni di novembre 2024.

Coffari è diplomato all’Istituto tecnico industriale statale di Ravenna (indirizzo elettrotecnica e automazione) e laureato in Economia e Gestione Aziendale. Attualmente è responsabile dell’area della Romagna Faentina e del Dipartimento Politiche Economiche per conto di Cna Ravenna. È stato assessore a Cervia dal 2010 al 2014 e sindaco dal 2014 al 2019. Ha iniziato la sua esperienza politica alle scuole superiori come rappresentate d’istituto e appena maggiorenne si è impegnato prima nei giovani democratici e poi come segretario del circolo Pd di Cervia Centro.

De Pascale e Coffari hanno mosso i primi passi in politica assieme (entrambi assessori nella giunta Zoffoli 2009-2014). Ora Coffari si occuperà dell’organizzazione delle attività e delle deleghe gestite direttamente da De Pascale, delle relazioni con le varie istituzioni e del dialogo con le forze sociali ed economiche del territorio.