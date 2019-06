Europei Under 21: fan village con Sacchi, spettacolo con il figlio di Facchetti

L’Emilia-Romagna ospita diverse partite del campionato: Ravenna non è sede di gara ma il 16 e 19 giugno propone eventi collaterali

Sarà coinvolta anche Ravenna dal cartellone di eventi messi in campo dalla Regione per accompagnare la 22esima edizione degli Europei di calcio Under 21 che si svolgeranno in Italia, tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre che nella Repubblica di San Marino, dal 16 al 30 giugno.

Il primo appuntamento è per domenica 16 giugno per tutta la giornata in piazza Kennedy con l’allestimento (dalle 10) di un “fan village” che tra animazione, musica e intrattenimento darà a tutti l’opportunità di immergersi nel mondo degli Europei Under 21, grazie anche alla realtà virtuale, alla tecnologia immersiva e alle aree dedicate agli Esports. Dalle 19 in piazza talk show con la partecipazione dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, dell’ex calciatore Eraldo Pecci e i giornalisti Matteo Marani e Federica Lodi, con la presenza del comico Gianfranco Butinar.

Mercoledì 19 giugno l’appuntamento è invece all’Antico Porto del parco archeologico di Classe. Alle 20 presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli nel mondo”. Sottotitolo della presentazione “e quindi uscimmo a riveder le stelle”: citazione dantesca per festeggiare il ritorno dell’Inter in Champions League. Per celebrare i 110 anni dalla fondazione della squadra milanese, questo volume ripropone i momenti salienti, i personaggi fondamentali, calciatori, allenatori e presidenti: 110 anni suddivisi in 11 capitoli (come il numero dei giocatori) che ripercorrono 11 decadi. Dalle 21 in scena “Eravamo quasi in cielo”, uno spettacolo di Gianfelice Facchetti – attore, drammaturgo e regista teatrale, figlio dell’indimenticata bandiera dell’Inter, Giacinto – che narra una storia di calcio dimenticata, quella dei vigili del fuoco de La Spezia che vinsero il campionato di guerra nel 1943-44 battendo il Torino di Vittorio Pozzo e Valentino Mazzola.