È morto in ospedale a Cotignola l’ex patron del Palermo, Zamparini

È morto nella notte al Maria Cecilia Hospital, clinica privata di Cotignola, l’ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini.

L’imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle 2 per le complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi.

Zamparini – si legge in un’agenzia dell’Ansa – già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d’urgenza all’addome per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.

Nel corso della sua carriera da presidente, ebbe alle proprie dipendenza anche il tecnico ravennate Davide Ballardini, che fece molto bene nel suo Palermo tra il 2008 e il 2009, prima di accettare l’offerta della Lazio.