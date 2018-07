Iscrizione a posto per Porto Robur Costa e Olimpia Teodora: resi noti i gironi

Volley / Nel torneo di Superlega (domani, giovedì 19 luglio verrà reso noto il calendario) sono 14 le formazioni e tornano le retrocessioni: si comincerà il 14 ottobre. Nella Serie A2 femminile le 18 partecipanti sono state divise in due raggruppamenti da nove e si proseguirà con una sorta di Poule promozione e salvezza

Come era scontato si sono regolarmente iscritti il Porto Robur Costa nel campionato di Superlega maschile e l’Olimpia Teodora in quello di Serie A2 femminile. Le rispettive leghe hanno anche reso noti i gironi delle due formazioni ravennati, con la stagione che comincerà nel prossimo mese di ottobre. Intanto domani, giovedì 19 luglio alle ore 10.30, verrà reso noto il calendario della Superlega (più sotto le date principali).

Questa la lista delle 14 squadre iscritte nel Campionato di SuperLega Credem Banca 2018/19, che torna a prevedere (dovrebbero essere due): BCC Castellana Grotte, Cucine Lube Civitanova, Top Volley Latina, Revivre Axopower Milano, Modena Volley, Vero Volley Monza, Kioene Padova, Sir Safety Conad Perugia, Porto Robur Costa Ravenna, Emma Villas Siena, Biosì Indexa Sora, Diatec Trentino, Calzedonia Verona e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Queste invece le date della stagione: Supercoppa (6 e 7 ottobre 2018); inizio regular season 14 ottobre 2018, fine girone di andata 23 dicembre 2018, termine regular season 24 marzo 2019; inizio playoff 31 marzo 2019; Coppa Italia (quarti di finale 23 gennaio 2019, Final Four 9 e 10 febbraio 2019).

Diverso il discorso per la Serie A2 femminile, con le 18 squadre che saranno divise in due gironi da 9, così composti: il Girone A con LPM Pallavolo Mondovì, Volley Soverato, Pallavolo A.Z. Zambelli Orvieto, Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA), Volley Hermaea Olbia, Polisportiva Libertas Martignacco (UD), Pallavolo Pinerolo (TO), Volalto 2.0 Caserta e Volleygroup Roma; il Girone B con Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN), Trentino Rosa (TN), Cus Collegno Volley (TO), Olimpia Teodora Ravenna, Unione Volley Montecchio Maggiore (VI), Wealth Planet Perugia Volley, Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE), Volley Academy Sassuolo (MO) e Marsala Volley (TP).

Alla fase di regular season, da 18 giornate, ne seguirà un’altra che stabilirà da un lato la formazione promossa direttamente in A1 e le qualificate ai playoff promozione e dall’altro le squadre che retrocederanno in B1: le prime cinque dei due gironi andranno nella “Poule Promozione” (dieci giornate), le ultime quattro dei due gironi nella “Poule Salvezza” (otto giornate). Seguirà ovviamente la fase playoff promozione. Nelle prossime settimane verranno resi noti i calendari.