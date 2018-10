Tanti podi per gli Arcieri Bizantini nella 20ª edizione del “Città di Ravenna”

Tiro con l’arco / I ravennati conquistano ben sei medaglie, tra cui spiccano gli ori di Sofia Fuschini e della squadra femminile di arco olimpico

Nel fine settimana scorso gli Arcieri Bizantini hanno ospitato una novantina di arcieri provenienti dall’Emilia Romagna, Marche e Veneto per la 20ª edizione del “Torneo Città di Ravenna”. Tra tiri di prova, voleè buone e altre meno buone, gli atleti ravennati hanno fatto centro anche stavolta sia nell’individuale che a squadre, conquistando un totale di sei medaglie.

Alla grande Sofia Fuschini che non arresta la sua corsa verso l’alto, che batte il suo precedente record personale di 450 punti con un ottimo 475 (234+241) che le permette di conquistare la medaglia d’oro per la categoria arco olimpico allievi femminile. Il punteggio ottenuto le permette anche di stabilire il nuovo record di compagnia per la categoria allievi femminile, sempre da lei siglato a Castenaso lo scorso anno. E’ record personale anche per Niccolò Corsini, allievi arco olimpico maschile, che migliora di circa 60 punti il suo precedente risultato (per un totale di 456), aggiudicandosi il quinto posto. Denis Costantini, nell’arco compound, con il punteggio di 572 (287+285) sale sul podio mettendosi al collo la medaglia d’argento.

Bene le squadre che fanno incetta di medaglie, conquistano ben quattro podi. Medaglia d’oro per Silvia Soglia (423), Marina Massaroli (417 record personale) e Samanta Mazzotti (382 record personale) per l’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 1222. È d’argento invece la medaglia dei compoundisti Denis Costantini (572), Luca Ravaioli (567), Alessandro Farinella (536 e record personale) con 1675. Bronzo per Riccardo Canali (459 record personale), Giovanni Putzu (456 record personale) e Marco Fuschini (363) per la categoria arco olimpico senior maschile con 1278 punti e per Luca Cicognani (505), Simone Pizzi (496) e Franco Travaglini (482) per la categoria master maschile arco olimpico con il punteggio di 1483.

Prossimo appuntamento per gli Arcieri Bizantini è per venerdì 26 ottobre nella sala tiro di Via Lago di Garda per la serata di presentazione dei corsi Fitarco e Fiarc per ragazzi e adulti. L’appuntamento è per le ore 21, non serve prenotazione e si avrà la possibilità di provare il tiro con l’arco.