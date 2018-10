Tutto risultati: pokerissimo per la Rekico. A La Spezia primo ko per l’InfinityBio

Basket / In A2 femminile le manfrede perdono lo scontro diretto e lasciano la vetta. In B maschile fondamentale successo a San Vendemiano per i Raggisolaris, mentre l’Orva Lugo a Lecco non esce dal tunnel. In Promozione vittorie per Fusignano e Faenza Project

Serie A2 femminile

Girone Sud (quinta giornata)

Spezia-Faenza 69-53

(19-14, 39-27, 52-47)

CARISPEZIA CESTISTICA LA SPEZIA: Maiocchi ne, Packovski 25, Corradino, Templari 15, Tosi 2, Bini ne, Linguaglossa 8, Cadoni 5, Mori ne, Sarni 14, Olajide, Gioan ne. All.: Corsolini.

INFINITYBIO BASKET PROJECT FAENZA: Franceschelli 3, Schwienbacher 5, Franceschini ne, Morsiani 6, Minguzzi ne, Ballardini 16, Caccoli ne, Giorgetti ne, Zanetti 2, Soglia 5, Meschi 2, Preskienyte 14. All.: Bassi.

Altri risultati: Cestistica Savonese-CUS Cagliari 57-59, Andros Palermo-Magnolia Campobasso 50-57, FE.BA Civitanova Marche-San Salvatore Selargius 56-57, Matteiplast Bologna-Integris Elite Roma 75-44, RR Retail Galli San Giovanni V.-Gruppo Stanchi Athena Roma 65-58, Orza Rent Nico Pistoia-Medoc Forlì 75-61, Pall. Femm. Umbertide-Cestistica Azzurra Orvieto 72-43.

Classifica: Campobasso e La Spezia 10 punti; Bologna, Palermo Faenza e Selargius 8; Umbertide, Civitanova Marche e San Giovanni V. 6; Cagliari 4; Pistoia, Athena Roma ed Elite Roma 2; Savona, Orvieto e Forlì 0.

Serie B

Girone B (quinta giornata)

Rucker Sanve San Vendemiano-Rekico Faenza 86-92 dopo due tempi supplementari

(17-16, 30-28, 53-44, 66-66, 77-77)

RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO: Vedovato 15, Bloise 10, Perin 23, Durante ne, Rossetto 18, Malbasa 3, Mossi 11, Lurini 2, Bartoli 4, De Santi ne, Oyeh ne, Battistuzzi. All.: Mian.

REKICO FAENZA: Fumagalli 21, Gay 17, Costanzelli 4, Silimbani 5, Casagrande, Venucci 9, Zampa 1, Petrucci 17, Chiappelli 18, Petrini ne. All.: Friso.

Quinta vittoria in altrettante partite per la Rekico, per l’ennesima perla di una stagione da incorniciare, arrivata dopo due tempi supplementari in casa della lanciatissima San Vendemiano. Nei cinquanta minuti di partita i faentini mostrano il cuore, il carattere e la grande voglia di vincere che li sta contraddistinguendo in questa prima parte di campionato.

Lecco-Lugo 100-71

(23-16, 50-41, 74-54)

GIMAR BASKET LECCO: Di Prampero 20, Chinellato 18, Brunetti 14, Teghini 12, Rattalino 11, Molteni 10, Cacace 9, Caceres 6, Ratti, Ghirlandi, Lomasto, Galasso.

ORVA LUGO: Lucarelli 15, Galasso 13, Bracci 10, Brighi 10, Leardini 8, Farabegoli 7, Seravalli 3, Bazzocchi 3, Demarchi 2, Cappelli, Melandri, Bedin ne. All.: Galetti.

Altri risultati: Lissone Interni Bernareggio-Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 75-68, Tigers Cesena-Super Flavor Milano 96-94, Tramarossa Vicenza-Gordon Nuova Pall. Olginate 68-60, Pallacanestro Crema-Agribertocchi Orzinuovi 54-83, Sinermatic Ozzano-Juvi Cremona 1952 Ferraroni 65-63, Rimadesio Desio-Antenore Energia Virtus Padova 86-72.

Classifica: Faenza 10 punti; Cesena* e Vicenza 8; San Vendemiano, Orzinuovi, Milano e Ozzano 6; Lecco*, Olginate, Bernareggio, Cremona, Padova e Desio 4; Reggio Emilia e Crema 2; Lugo 0 (* una gara in meno).

Serie D

Girone B (quarta giornata)

Progresso Castel Maggiore-Selene Sant’Agata sul Santerno 51-57

Altri risultati: Baskers Forlimpopoli-Pall. Pianoro 95-85, Stella Rimini-Granarolo Basket Village 86-55, Pgs Welcome Bologna-International Imola 74-78, Giardini Margherita Bologna-Basket Riccione 96-65, Bellaria Basket-Cesena Basket 2005 81-60, Cestistica Argenta-Castiglione Murri Bologna 87-58, Scuola Basket Ferrara-Pall. 2012 Budrio 80-67.

Classifica: Giardini Margherita, Forlimpopoli e Sant’Agata 8 punti; Bellaria e Ferrara 6; Budrio, Argenta, Pgs Welcome, Stella Rimini, International Imola e Granarolo 4; Pianoro e Riccione 2; Cesena, Progresso e Castiglione Murri 0.

Promozione

Girone E (quarta giornata)

Pgs Bellaria Bologna-Faenza Basket Project 57-67

(20-21, 30-36, 43-49)

FAENZA BASKET PROJECT: Boero 25, Zambrini 13, Santo 9, Ragazzi 7, Picone 5, Egharevba Pezzi 4, Morsiani 3, Pantani 1, De Lorenzi, Dal Monte, Russo. All.: Alfieri.

Basket A. Gardini 2001 Fusignano-Tatanka Baloncesto Imola 71-60

Massa Lombarda-Pontevecchio Bologna 50-58

(10-14, 21-32, 36-44)

MASSA BASKET: Asioli 12, Linguerri 12, Rivola 9, L. Berardi 6, Valenti 4, Ugulini 3, Marchetti 2, Pinardi 1, Pongolini 1, R. Berardi, Orselli, Spadoni. All.: Bertini.

Altri risultati: Fresk’o San Lazzaro-Academy Budrio 80-65, Party & Sport Ozzano-Basket Giallonero Imola 64-55, Pall. Castel San Pietro 2010-Medicina Basket 67-58. Riposa: Bologna Airlines Castenaso.

Classifica: Faenza 8 punti; Castenaso e San Lazzaro 6; Medicina, Castel San Pietro, Fusignano, Ozzano e Giallonero Imola 4; Pgs Bologna, Massa Lombarda, Pontevecchio e Budrio 2; Tatanka Imola e 0.

Girone F (quarta giornata)

Villanova Tigers Verucchio-Russi 76-60

BASKET CLUB RUSSI: Porcellini 24, Morigi 13, Vistoli 6, Castellari 5, Trerè 4, Basaglia 3, Cirillo 3, Samorì 2, Bagioni, Venturini, Beghi, Bigazzi. All.: Tesei.

Altri risultati: FaDaMat Rimini-La Fiorita, Sporting Club Cattolica-Basket 2000 San Marino 49-70, Morciano Eagles-Libertas Green Forlì 51-57, Abc Santarcangelo-Misano Pirates 72-43, Aics Forlì-Bk2014 Tigers Forlì 60-73. Riposa: Nuova Perla Riccione.

Classifica: Villanova e Santarcangelo 8 punti; Russi, FaDaMat, La Fiorita e Aics Forlì 4; San Marino, Libertas Green Forlì, Morciano, Tigers Forlì, Riccione e Cattolica 2; Misano 0.