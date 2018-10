InfinityBio, scontro di vertice a La Spezia. Trasferta pericolosa per la Rekico

Basket / Il programma delle partite delle formazioni ravennati e i primi risultati. In B maschile i faentini di scena oggi (sabato 27 ottobre) a San Vendemiano, mentre l’Orva Lugo domani (domenica 28) cerca i primi punti a Lecco. In Promozione sconfitta per il Russi

Serie A2 femminile

Girone Sud (quinta giornata)

Carispezia Cestistica Spezia-InfinityBio Faenza (domenica 28 ottobre, ore 18)

Altre partite: Cestistica Savonese-CUS Cagliari, Andros Palermo-Magnolia Campobasso, FE.BA Civitanova Marche-San Salvatore Selargius, Matteiplast Bologna-Integris Elite Roma, RR Retail Galli San Giovanni V.-Gruppo Stanchi Athena Roma, Orza Rent Nico Pistoia-Medoc Forlì, Pall. Femm. Umbertide-Cestistica Azzurra Orvieto.

Classifica: Faenza, Palermo, Campobasso e La Spezia 8 punti; Bologna, Civitanova Marche e Selargius 6; Umbertide e San Giovanni V. 4; Cagliari, Athena Roma ed Elite Roma 2; Savona, Pistoia, Orvieto e Forlì 0.

Serie B

Girone B (quinta giornata)

Rucker Sanve San Vendemiano-Rekico Faenza (sabato 27 ottobre, ore 20.30)

Dichiarazioni pre-gara – Carlo Fumagalli (guardia Rekico Faenza): «A San Vendemiano sarà fondamentale l’approccio alla partita e come sapremo interpretarla dal lato mentale. Per entrambe sarà la terza partita in una settimana e fisicamente le squadre saranno molto provate. Ci aspetta un match difficile contro una formazione ben costruita che ha sei uomini di punta con grande qualità ed esterni molto temibili come Perin e Bloise: bisognerà fermarli, perché se sono in giornata positiva, possono davvero farci male».

Gimar Basket Lecco-Orva Lugo (domenica 28 ottobre, ore 18)

Altre partite: Lissone Interni Bernareggio-Bmr Basket 2000 Reggio Emilia, Tigers Cesena-Super Flavor Milano, Tramarossa Vicenza-Gordon Nuova Pall. Olginate, Pallacanestro Crema-Agribertocchi Orzinuovi, Sinermatic Ozzano-Juvi Cremona 1952 Ferraroni, Rimadesio Desio-Antenore Energia Virtus Padova.

Classifica: Faenza 8 punti; Cesena*, San Vendemiano, Vicenza e Milano 6; Orzinuovi, Padova, Olginate, Ozzano e Cremona 4; Lecco*, Desio, Crema, Bernareggio e Reggio Emilia 2; Lugo 0 (* una gara in meno).

Serie D

Girone B (quarta giornata)

Progresso Castel Maggiore-Selene Sant’Agata sul Santerno (domenica 28 ottobre, ore 18)

Altri risultati: Baskers Forlimpopoli-Pall. Pianoro 95-85, Stella Rimini-Granarolo Basket Village 86-55, Pgs Welcome Bologna-International Imola 74-78, Giardini Margherita Bologna-Basket Riccione, Bellaria Basket-Cesena Basket 2005, Cestistica Argenta-Castiglione Murri Bologna, Scuola Basket Ferrara-Pall. 2012 Budrio.

Classifica: Giardini Margherita e Forlimpopoli 8 punti; Sant’Agata 6; Budrio, Pgs Welcome, Stella Rimini, Granarolo, International Imola, Bellaria e Ferrara 4; Argenta, Pianoro e Riccione 2; Cesena, Castiglione Murri e Progresso 0.

Promozione

Girone E (quarta giornata)

Pgs Bellaria Bologna-Faenza Basket Project (sabato 27 ottobre, ore 18)

Basket A. Gardini 2001 Fusignano–Tatanka Baloncesto Imola (sabato 27 ottobre, ore 19)

Massa Basket 2010-Pontevecchio Bologna (domenica 28 ottobre, ore 17)

Altri risultati e partite: Fresk’o San Lazzaro-Academy Budrio 80-65, Party & Sport Ozzano-Basket Giallonero Imola, Pall. Castel San Pietro 2010-Medicina Basket. Riposa: Bologna Airlines Castenaso.

Classifica: Faenza, Castenaso e San Lazzaro 6 punti; Medicina e Giallonero Imola 4; Fusignano, Massa Lombarda, Budrio, Castel San Pietro, Pgs Bologna e Ozzano 2; Tatanka Imola e Pontevecchio 0.

Girone F (quarta giornata)

Villanova Tigers Verucchio-Basket Club Russi 76-60

Altri risultati: FaDaMat Rimini-La Fiorita, Sporting Club Cattolica-Basket 2000 San Marino 49-70, Morciano Eagles-Libertas Green Forlì, Abc Santarcangelo-Misano Pirates, Aics Forlì-Bk2014 Tigers Forlì 60-73. Riposa: Nuova Perla Riccione.

Classifica: Villanova 8 punti; Santarcangelo 6; Russi, FaDaMat, La Fiorita e Aics Forlì 4; San Marino, Libertas Green Forlì, Morciano, Tigers Forlì, Riccione e Cattolica 2; Misano 0.