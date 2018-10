Tutto risultati: A2 donne, l’InfinityBio batte Roma. In B la Rekico concede il bis

Basket / Altro successo in volata per i manfredi, che la spuntano su Padova, mentre Lugo cade a Ozzano. In D Sant’Agata supera anche Cesena. In Promozione vincono Fusignano, Faenza Project e Massa. Risultati, classifiche e tabellini

Serie A2 femminile

Girone Sud (terza giornata)

Faenza Basket Project Girls-Gruppo Stanchi Roma 86-53

(26-13, 48-22, 65-40)

INFINITYBIO FAENZA: Franceschelli 15, Schwienbacher 11, Franceschini 9, Morsiani 8, Minguzzi 5, Ballardini 2, Caccoli 2, Zanetti 5, Soglia 8, Meschi 10, Panzavolta, Preskienyte 11. All.: Ballardini.

ATHENA ROMA: Volponi 2, Raveggi, Vignali 1, Piacentini 2, Grimaldi 8, Russo 2, Gelfusa 10, Cirotti 16, Bernardini 10, Verrecchia 2, Perrotti, Cerullo. All.: Coccia.

Altri risultati: Carispezia Cestistica Spezzina-CUS Cagliari 77-66, Andros Palermo-Integris Elite Roma 74-43, San Salvatore Selargius-Orza Rent Nico Pistoia 64-58, Magnolia Campobasso-Medoc Forlì 75-47, RR Retail Galli San Giovanni V.-Cestistica Azzurra Orvieto 51-44, Pall. Femm. Umbertide-Cestistica Savonese 74-63, FE.BA Civitanova Marche-Matteiplast Bologna 60-65.

Classifica: Palermo, Campobasso e Cestistica Spezzina 6 punti; Faenza*, Civitanova Marche, Umbertide e Selargius 4; San Giovanni V.*, Bologna*, Cagliari, Athena Roma ed Elite Roma 2; Forlì*, Cestistica Savonese, Pistoia e Orvieto 0 (* una gara in meno).

Serie B

Girone B (seconda giornata)

Ozzano-Lugo 85-78

(24-12, 51-36, 70-62)

SINERMATIC OZZANO: Salvardi ne, Folli 9, Masrè, Morara 8, Chiusolo 8, Mastrangelo 10, Corcelli 7, Giannasi ne, Ranocchi 4, Klyuchnyk 8, Dordei 21, Agusto 10. All.: Grandi.

ORVA LUGO: Lucarelli 4, Demarchi 7, Bracci 6, Cappelli ne, Farabegoli 9, Galassi 12, Seravalli, Bazzocchi ne, Bedin 8, Brighi 17, Leardini 10, Rossi 5. All.: Galletti.

Faenza-Virtus Padova 75-71

(15-21, 40-39, 60-54)

REKICO FAENZA: Fumagalli 17, Gay 8, Costanzelli, Silimbani 5, Casagrande 18, Venucci 13, Zampa, Petrucci 5, Pambianco ne, Chiappelli 9, Santini ne, Petrini ne. All.: Friso.

ANTENORE ENERGIA PADOVA: Visone ne, Schiavon, Pellicano, De Nicolao 15, Filippini 7, Motta 11, Piazza 10, Ferrari 12, Basso ne, Bobo 16. All.: Rubini.

Altri risultati: Rucker Sanve San Vendemiano-Super Flavor Milano 70-69, Lissone Interni Bernareggio-Agribertocchi Orzinuovi 78-84, Gordon Nuova Pall. Olginate-Juvi Cremona 1952 Ferraroni 58-55, Tramarossa Vicenza-Pallacanestro Crema 75-65, Rimadesio Desio-Bmr Basket 2000 Reggio Emilia 85-75. Rinviata Tigers Cesena-Gimar Basket Lecco a data da destinarsi.

Classifica: Vicenza, Faenza, Ozzano e San Vendemiano 4 punti; Cesena*, Padova, Olginate, Milano, Orzinuovi, Cremona e Desio 2; Lecco*, Bernareggio, Crema, Lugo e Reggio Emilia 0 (* una gara in meno).

Serie D

Girone B (seconda giornata)

Sant’Agata sul Santerno-Cesena 70-63

(21-13, 41-28, 55-44)

SELENE SANT’AGATA SUL SANTERNO: Scaccabarozzi 2, Spinosa 12, Bergantini 10, Rubbini 8, Vignudelli, Mastrilli 6, Totaro 21, Caprara, Baldrati 11, Camorani. All.: Dalpozzo.

CESENA BASKET 2005: Montalti, Rossi 4, Romano 24, Zoboli 14, Manzecchi ne, Ruscelli 8, Vandelli, Pezzi ne, Benzi, Ambrogi 2, Tagliafierro, Balestri 11. All.: Ruggeri.

Altre partite: Baskers Forlimpopoli-Granarolo Basket Village 83-61, Bellaria Basket-Pall. Pianoro 83-77, Pgs Welcome Bologna-Stella Rimini 87-69, Giardini Margherita Bologna-Cestistica Argenta 72-68, Progresso Castel Maggiore-Basket Riccione 73-77, Scuola Basket Ferrara-Castiglione Murri Bologna 73-71, International Imola-Pall. 2012 Budrio 53-72.

Classifica: Pgs Welcome, Giardini Margherita, Forlimpopoli, Bellaria e Sant’Agata 4 punti; Granarolo, Argenta, Budrio, Stella Rimini, Riccione e Ferrara 2 punti; Cesena, Pianoro, Castiglione Murri, Progresso e International Imola 0.

Promozione

Girone E

Risultati (seconda giornata): Pall. Castel San Pietro 2010-Pontevecchio Bologna 46-38, Basket Giallonero Imola-Fresk’o San Lazzaro 61-68, Basket A. Gardini 2001 Fusignano-Party & Sport Ozzano 58-41, Medicina Basket-Faenza Basket Project 57-65, Massa Basket 2010-289 Academy Budrio 90-80, Pgs Bellaria Bologna-Bologna Airlines Castenaso (mercoledì 17 ottobre).

Classifica: Faenza e San Lazzaro 4 punti; Giallonero Imola, Castenaso, Massa, Medicina, Fusignano, Castel San Pietro e Budrio 2; Pgs Bellaria, Tatanka Imola, Ozzano e Pontevecchio 0.

Girone F

Risultati (seconda giornata): FaDaMat Rimini-Bk2014 Tigers Forlì 62-55, Sporting Club Cattolica-Villanova Tigers Verucchio 51-70, Morciano Eagles-Basket 2000 San Marino 61-56, Abc Santarcangelo-Nuova Perla Riccione 69-49, La Fiorita-Misano Pirates 41-39, Aics Forlì-Libertas Green Forlì 56-50. Riposa: Basket Club Russi.

Classifica: Villanova e Santarcangelo 4 punti; Russi, Riccione, La Fiorita, Cattolica, Morciano, FaDaMat, Aics Forlì 2; San Marino, Tigers Forlì, Libertas Green Forlì e Misano 0.