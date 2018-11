OraSì, derby interno da non fallire contro Forlì. L’InfinityBio ospita Civitanova

Basket / Il programma delle partite delle formazioni ravennati e i primi risultati. In A2 i giallorossi questa sera, sabato 3 novembre, al Pala De André (ore 20.30) provano a rimettersi in piedi contro la forte Unieuro. In A2 femminile stesso giorno e orario per le faentine, mentre in B l’Orva è di scena a Cremona e la Rekico domani, domenica 4 novembre, sfida in casa l’Olginate. In Promozione il Faenza Project supera il Massa

Serie A2

Girone Est (sesta giornata)

OraSì Ravenna-Unieuro Forlì (sabato 3 novembre, ore 20.30)

Altre partite: Lavoropiù Fortitudo Bologna-Pompea Mantova, La Naturelle Imola-Bondi Ferrara, Roseto Sharks-Termoforgia Jesi, De’ Longhi Treviso-Tezenis Verona, Hertz Cagliari-Baltur Cento, Assigeco Piacenza-Gsa Udine, XL Extralight Montegranaro-Bakery Piacenza.

Classifica: Montegranaro e Fortitudo Bologna 10 punti; Forlì 8; Cento, Ferrara e Treviso 6; Verona, Udine, Ravenna, Assigeco Piacenza, Imola, Mantova e Bakery Piacenza 4; Roseto, Jesi e Cagliari 2.

Serie A2 femminile

Girone Sud (sesta giornata)

InfinityBio Faenza-FE.BA Civitanova Marche (sabato 3 novembre, ore 20.30)

Altre partite: San Salvatore Selargius-Pall. Femm. Umbertide, Medoc Forlì-Andros Palermo, CUS Cagliari-RR Retail Galli San Giovanni V., Cestistica Azzurra Orvieto-Cestistica Savonese, Magnolia Campobasso-Carispezia Cestistica Spezzina, Gruppo Stanchi Athena Roma-Matteiplast Bologna, Integris Elite Roma-Orza Rent Nico Pistoia.

Classifica: Campobasso e La Spezia 10 punti; Bologna, Palermo, Faenza e Selargius 8; Umbertide, Civitanova Marche e San Giovanni V. 6; Cagliari 4; Pistoia, Athena Roma ed Elite Roma 2; Savona, Orvieto e Forlì 0.

Serie B

Girone B (sesta giornata)

Juvi Cremona 1952 Ferraroni-Orva Lugo (sabato 3 novembre, ore 21)

Rekico Faenza-Gordon Nuova Pall. Olginate (domenica 4 novembre, ore 18)

Dichiarazioni pre-gara – Jacopo Silimbani (pivot Rekico Faenza): «Dobbiamo affrontare Olginate con la giusta mentalità, perché giocare in casa della capolista, le darà tanti ulteriori stimoli. Tagliabue e Marinò sono i giocatori più esperti di un gruppo rivoluzionato rispetto a quello dello scorso anno, che ha grande talento e che gioca una buona pallacanestro, alternando tanti tipi di difese e riuscendo sempre a mettere in difficoltà l’avversario».

Altre partite: Antenore Energia Virtus Padova-Gimar Basket Lecco, Rucker Sanve San Vendemiano-Lissone Interni Bernareggio, Super Flavor Milano-Sinermatic Ozzano, Agribertocchi Orzinuovi-Tramarossa Vicenza, Bmr Basket 2000 Reggio Emilia-Pallacanestro Crema, Rimadesio Desio-Tigers Cesena.

Classifica: Cesena e Faenza 10 punti; Vicenza 8; San Vendemiano, Orzinuovi, Milano e Ozzano 6; Olginate, Lecco, Bernareggio, Cremona, Padova e Desio 4; Reggio Emilia e Crema 2; Lugo 0.

Serie D

Girone B (sesta giornata)

Stella Rimini-Selene Sant’Agata sul Santerno (sabato 3 novembre, ore 21.15)

Altre partite: Castiglione Murri Bologna-Basket Riccione, Bellaria Basket-Giardini Margherita Bologna, Progresso Castel Maggiore-Pall. Pianoro, Cesena Basket 2005-Granarolo Basket Village, Scuola Basket Ferrara-International Imola, Baskers Forlimpopoli-Pall. 2012 Budrio, Pgs Welcome Bologna-Cestistica Argenta.

Classifica: Giardini Margherita e Forlimpopoli 10 punti; Sant’Agata e Bellaria 8; Argenta, Budrio, Granarolo, Ferrara e International Imola 6; Pgs Welcome e Stella Rimini 4; Pianoro e Riccione 2; Cesena, Progresso e Castiglione Murri 0.

Promozione

Girone E (quinta giornata)

Faenza Basket Project–Massa Basket 67-46

Pall. Castel San Pietro 2010-Basket A. Gardini 2001 Fusignano (domenica 4 novembre, ore 19.30)

Altri risultati: Basket Giallonero Imola-Tatanka Baloncesto Imola, Medicina Basket-Pgs Bellaria Bologna, Fresk’o San Lazzaro-Bologna Airlines Castenaso, Academy Budrio-Party & Sport Ozzano. Riposa: Pontevecchio Bologna.

Classifica: Faenza 10 punti; Castenaso e San Lazzaro 6; Medicina, Castel San Pietro, Fusignano, Ozzano e Giallonero Imola 4; Pgs Bologna, Massa Lombarda, Pontevecchio e Budrio 2; Tatanka Imola 0.

Girone F (quinta giornata)

Basket Club Russi-Basket 2000 San Marino (lunedì 5 novembre, ore 21.15)

Altre partite: FaDaMat Rimini-Sporting Club Cattolica 70-43, Nuova Perla Riccione-Morciano Eagles, Villanova Tigers Verucchio-Libertas Green Forlì, Misano Pirates-Aics Forlì, La Fiorita-Abc Santarcangelo. Riposa: Bk2014 Tigers Forlì.

Classifica: Villanova 10 punti; Santarcangelo 8; FaDaMat e La Fiorita 6; Russi, Aics Forlì e Riccione 4; San Marino, Libertas Green Forlì, Morciano, Tigers Forlì e Cattolica 2; Misano 0.