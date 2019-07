Dall’Inter arriva in prestito al Ravenna il promettente esterno destro Grassini

Calcio C / Continua l’opera di rafforzamento della rosa con l’ingaggio del laterale. «So di arrivare in una società strutturata e organizzata, che farà il massimo per farmi crescere». Dall’Empoli proviene l’esterno sinistro Ricchi

Nuovo arrivo nella rosa del Ravenna Fc per la prossima stagione sportiva: è stato infatti definito il passaggio a titolo temporaneo dall’Inter del terzino destro Davide Grassini. Il giocatore classe 2000 ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile della società nerazzurra, entrandone a fare parte a soli dieci anni e diventando un punto fisso sulla fascia destra della squadra indossando anche spesso la fascia da capitano. La Romagna sicuramente susciterà in lui bei ricordi, in quanto due anni fa ha conquistato lo scudetto Under 17 nelle fasi finali dei campionati giovanili qui disputatisi. In quella squadra giocava anche una recente conoscenza giallorossa, quel Salvatore Esposito che proprio qui a Ravenna ha conquistato le chance di giocare il mondiale Under 20.

Queste le prime impressioni all’arrivo al Benelli per la firma del contratto: «Scegliere Ravenna è stato semplice, avevo varie proposte, ma questa era sicuramente la più interessante e sono molto contento e motivato per affrontare questa nuova avventura. E’ la prima volta che vado via di casa, ma so di arrivare in una società strutturata e organizzata, che farà il massimo per farmi crescere. Ho sentito Salvatore Esposito e anche lui, come anche altri addetti ai lavori, ha confermato quanto di positivo si dica di questa piazza. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e partire con gli allenamenti».

Arriva anche Ricchi In prestito arriva in giallorosso dall’Empoli anche Niccolò Ricchi, sotto contratto fino al 30 giugno 2020. L’esterno mancino classe 2000 arriva da un campionato da titolare nella formazione di Primavera 1 toscana; una stagione positiva che lo ha visto titolare in 32 occasioni impreziosendo il suo bottino personale con sei assist e un gol. Per lui anche una convocazione in A in trasferta a Cagliari.

Il direttore sportivo Matteo Sabbadini lo descrive in questo modo: «Niccolò è un terzino sinistro con una grande gamba e un piede educato. Lo abbiamo seguito a lungo e lo reputiamo nel suo ruolo tra i primi tre profili dell’ultimo campionato primavera. E’ stato allenato da Lamberto Zauli, che tutti conosciamo, e anche lui ci ha confermato che fosse arrivato il momento per fare il salto nel calcio dei grandi. E’ un classe 2000, quindi dobbiamo dargli il tempo di lavorare intensamente e crescere per potere dare il meglio di se in questa nuova esperienza, ma sia io sia il mister siamo convinti delle sue grandi potenzialità. Con lui e Purro completiamo la coppia di esterni sinistri».