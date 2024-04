Impresa Ravenna: al De André battuta Grottazzolina. Sarà spareggio per la finale

La Consar vince nettamente gara2 contro la capolista della “regular season”

Dopo aver perso giovedì sera gara 1 in trasferta, la Consar Ravenna in un “caldo” Pala De André supera 3-0 la Yuasa Battery Grottazzolina e si regala lo spareggio, mercoledì nelle Marche.

Si tratta della semifinale playoff del campionato nazionale di A2 di volley, con Ravenna che costringe a gara3 quella che è stata la capolista (quasi) incontrastata della “regular season”.

Dopo la sconfitta per 3-1 è arrivato dunque un 3-0 che è una grande dimostrazione di forza dei ravennati di coach Bonitta.

L’altra semifinale vede al momento in campo Porto Viro e Siena, con i toscani in vantaggio dopo la vittoria in gara1.

In palio c’è solo una promozione diretta nel massimo campionato di volley italiano.