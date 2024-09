Serie D: il Ravenna torna al Benelli

Terza giornata di campionato contro il Tuttocuoio

Il Ravenna Fc torna allo stadio di Benelli per la terza giornata di campionato (domenica 22 settembre, ore 15), per affrontare il Tuttocuoio. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con 3 punti in classifica, frutto di una vittoria e una sconfitta a testa. Dopo la convincente vittoria per 3 a 0 in trasferta contro la Sammaurese, i giallorossi di mister Mauro Antonioli vogliono dare continuità ai risultati e regalare un’altra prestazione di spessore davanti ai propri tifosi.

Il Ravenna si è presentato ai nastri di partenza con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista in questa stagione, e una vittoria domenica sarebbe un segnale importante per confermare le proprie aspirazioni di alta classifica.

Dall’altra parte, il Tuttocuoio guidato da Aldo Firicano arriva al Benelli con l’obiettivo di cercare di portare a casa punti per alimentare il proprio percorso verso la salvezza. La squadra toscana ha dimostrato solidità e spirito di sacrificio, potendo contare su giocatori di esperienza come Salto ex Pistoiese o sul talento di Moras che i giallorossi conoscono dopo una prestazione condita da 2 reti ed un assist che estromise il Ravenna di Serpini dalla Coppa Italia di due anni fa.

Biglietteria e informazioni utili.

I biglietti per la partita sono disponibili sul sito ufficiale ravennafc.vivaticket.it e presso i punti vendita autorizzati.

La società invita i tifosi a raggiungere lo stadio con anticipo per evitare code ai botteghini e a seguire le disposizioni di sicurezza.

Domenica i cancelli e le casse dello stadio Benelli saranno aperte dalle ore 14.