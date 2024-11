Terza vittoria di fila per il Ravenna: ora il primo posto è solo a 6 lunghezze

Grande attesa per il derby di sabato 9 contro il Forlì, secondo in classifica

Il Ravenna vince 5-0 in casa dello Zenith Prato e inanella la terza vittoria consecutiva nel girone D del campionato di calcio di serie D. La terza su tre partite con il nuovo mister Marchionni.

Grazie al successo contro la squadra toscana e al passo falso del Tau Altopascio, che ha riportato oggi la prima sconfitta della stagione, i ravennati risalgono a -6 punti dalla capolista, mantenendo il terzo posto in classifica in attesa dell’acceso derby di sabato 9 novembre (ore 20) che vedrà la squadra impegnata sul campo amico del Benelli contro il Forlì, attualmente in seconda posizione.