Al bar si parla di vagina e “trombamici” con la prof che ha aperto un blog erotico

Al via un ciclo di incontri al Tribeca con Ilaria Cerioli e Donatella Tarozzi

Si chiama “Evulvendo”, con tanto di inequivocabile foto in locandina (qui a fianco), un nuovo ciclo di incontri “semiseri attorno all’arte dell’amare” in programma il martedì sera al Tribeca caffè di via Trieste, a Ravenna.

A condurli sarà Ilaria Cerioli, insegnante di scuola superiore nota in città anche per aver aperto un blog dai contenuti erotici (a questo link), che di volta in volta dialogherà con Donatella Tarozzi, counselor esperta in rapporti di coppia. A completare la serata (tutti i martedì dalle 20.30) l’attrice ravennate Francesca Viola Mazzoni che reciterà brani scelti da ” I monologhi della vagina”.

Il primo appuntamento è il 20 febbraio con una serata dal tema “Vagina e dintorni” per poi proseguire il 6 marzo con “Buonasera, il piacere è mio”, il 27 marzo con “Il trombamico: ti trombo, ti taggo, ti banno” e il 3 aprile con “Il paese dei balocchi”.