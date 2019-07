Tromba d’aria su Milano Marittima: alberi abbattuti, colpito un bus, strade chiuse

Raffiche violente sulla località costiera, soccorritori al lavoro per liberare le strade

Una tromba d’aria ha spazzato Milano Marittima stamani, 10 luglio, causando diversi danni. Molti alberi e cartelli stradali abbattuti: chiusi al traffico via Jelenia Gora e viale 2 Giugno tra la V Traversa e l’Anello del Pino, problemi di viabilità anche su viale Matteotti tra la V e la X Traversa, piazzale Genova. Il Comune di Cervia consiglia di non percorrere queste strade. È stata danneggiata la via aerea sulla ferrovia, pertanto è chiuso al traffico il passaggio a livello di via Ficocle. Alcune piante cadendo hanno colpito auto in sosta ma anche un autobus del trasporto pubblico in transito.

La macchina dei soccorsi si è messa in modo con alcune difficoltà per raggiungere i luoghi degli interventi a causa degli alberi caduti che ostruiscono il passaggio dei mezzi. Stanno intervenendo polizia locale, vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. Le foto della pagina vengono dal gruppo Fb “Sei di Cervia se…nza censura”.

Il Comune chiede di non intasare le linee telefoniche e di chiamare solo per segnalazioni di emergenza al numero 0544979251 oppure i pompieri al numero 115.