Ravenna, ubriaco con mazza da baseball nel quartiere San Rocco, sputa ai poliziotti

In manette un 37enne che ha aggredito anche il personale del pronto soccorso

Ubriaco, litiga con gli avventori di un bar, poi torna con una mazza da baseball e semina il panico nel quartiere San Rocco, in centro a Ravenna.

A finire in manette è stato un 37enne di origini tarantine che non si è fermato neppure davanti agli agenti della polizia intervenuti dopo una chiamata di un cittadino, colpendoli e sputando loro in faccia.

Anche a bordo dell’auto di servizio, l’uomo non si è calmato e ha iniziato a colpire con il capo la cellula di sicurezza della vettura provocandosi lesioni alle labbra, tanto che i poliziotti sono stati costretti a utilizzare lo spray all’oleresin capsicum e a bloccargli anche le gambe con le fasce di sicurezza.

Il 37enne, una volta portato al pronto soccorso, ha anche tentato di colpire il personale sanitario, che nel frattempo gli aveva accertato un tasso alcolico di 2,88 grammi per litro.

Con precedenti per traffico e produzione di sostanze stupefacenti, danneggiamento, radunata sediziosa, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, il 37enne è stato dichiarato in stato d’arresto per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Dopo le formalità di legge, è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto. Lunedì mattina il Giudice Unico di Primo Grado presso il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e poi ha condannato l’umputato che ha patteggiato sette mesi e dieci giorni di reclusione con sospensione condizionale della pena.