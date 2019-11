Omicidio colposo e omissione di soccorso: arrestato un uomo di 41 anni

I fatti risalgono al 2010 e accaddero in Romania. Resterà tre anni in carcere in Italia, la polizia ha eseguito ieri l’ordinanza

La polizia ha arrestato un 41enne per omicidio colposo e omissione di soccorso. L’uomo finito in manette è un cittadino romeno residente a Ravenna. I fatti risalgono al maggio del 2010, in Romania. L’autorità giudiziaria romena lo ha riconosciuto colpevole, dei reati di omicidio colposo e omissione di soccorso, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.

Poiché l’uomo, dopo l’episodio, si è trasferito in Italia, le autorità della Romania hanno emesso nei suoi confronti il mandato d’arresto europeo, che venne eseguito nel maggio del 2012 quando l’uomo fu rintracciato nei dintorni di Ravenna. L’arrestato, all’esito della procedura di estradizione verso la Romania, ha chiesto di poter scontare la condanna in Italia.

Conclusosi, con esito sfavorevole, l’iter per l’affidamento in prova ai servizi sociali, quale misura alternativa alla detenzione trattandosi di una pena a tre anni, la procura generale presso la corte d’appello di Bologna ha emesso l’ordine di carcerazione. Ieri mattina, gli investigatori della squadra mobile della Questura hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo e, dopo le formalità di legge, hanno condotto il 41enne alla casa circondariale di Ravenna dove dovrà restare per i prossimi tre anni.