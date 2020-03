Divieto di circolazione: sanzionato senzatetto, accolto in un dormitorio

In totale tre segnalazioni: le altre sono un automobilista e un uomo che tagliava rami in un parco pubblico

Durante i controlli per il rispetto del divieto di circolazione introdotto per evitare i contatti fra persone e la diffusione del coronavirus, la polizia locale di Ravenna nel pomeriggio del 29 marzo ha sanzionato un senzatetto. L’uomo, di nazionalità straniera, è stato identificato e si è detto disponibile a essere accolto in un dormitorio.

È una delle tre persone sanzionate nella giornata. Le altre due sono un uomo che tagliava dei rami in un’area verde pubblica in via Orioli, ed è stato sanzionato per violazioni al regolamento comunale del verde, e l’altra è un automobilista che non aveva una motivazione per circolare.

In totale gli interventi per verificare possibili assembramenti in violazione dal Dpcm sono stati una decina.