Un altro contagio a scuola, in quarantena una classe delle superiori. Non i prof

In un istituto del Ravennate. Gli insegnanti potranno continuare a lavorare

Uno studente di una scuola superiore del Ravennate è risultato positivo al Covid-19.

Il ragazzo ha frequentato le lezioni della prima settimana di scuola e quindi l’Ausl, nonostante sembra sia stato rispettato il distanziamento all’interno dell’istituto, ha deciso di considerare “contatti stretti” tutti i suoi compagni di classe, disponendo per loro una “quarantena” di 14 giorni.

Gli alunni saranno sottoposti a tampone. Così come gli insegnanti, che non dovranno però sottoporsi alla misura della quarantena, avendo condiviso per un numero inferiore di ore lo stesso ambiente e con maggiore distanziamento. Potranno quindi continuare a frequentare la scuola e a lavorare.

Durante le lezioni, informa infine l’Ausl, il ragazzo aveva sintomi “estremamente lievi che di per sé non sono necessariamente motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola”.