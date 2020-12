Covid, altri 60 casi accertati nelle case di riposo di Faenza

Dopo la residenza Santa Teresa, focolaio anche al Fontanone

Un’altra sessantina di casi di positività al coronavirus accertati tra anziani e operatori delle case di riposo di Faenza.

Alla residenza Santa Teresa, dove già erano una settantina i contagiati, negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri 15 tra i degenti e 2 tra i lavoratori. E va registrato un altro decesso, una donna di 93 anni, che porta a 3 il totale dall’inizio del focolaio nella struttura di via Bondiolo.

Lo comunica il sindaco di Faenza Massimo Isola, che rivela anche un nuovo focolaio, sviluppato in una struttura per degenti anziani, il Fontanone di viale Stradone. Qui, a ieri (15 dicembre), risultavano positivi al coronavirus 31 ospiti e 11 operatori.

«Sono scattate immediatamente tutte le misure previste in questi casi – commenta Isola – a partire dalla rigida compartimentazione e separazione degli spazi. Gestore e Ausl sono al lavoro con il massimo impegno per coordinare gli interventi di messa in sicurezza ed evitare per quanto possibile, l’ulteriore diffusione del virus».