Green pass: controllate 9mila persone in venti giorni, 34 sanzioni

Il bilancio delle attività delle forze dell’ordine in provincia di Ravenna nei venti giorni precedenti al Natale

Nei venti giorni precedenti a Natale (6-26 dicembre) in provincia di Ravenna le forze dell’ordine hanno controllato la regolarità del green pass e l’obbligo di mascherina di novemila persone e solo 34 sono state sanzionate. Gli esercizi pubblici controllati per il rispetto della stessa normativa sono stati 1.500: sanzioni per 24, di cui per uno è arrivata la chiusura temporanea. I dati arrivano dalla prefettura e sono l’esito delle disposizioni adottate dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Enrico Caterino.

Saranno intensificati i controlli nella serata del 31 dicembre e nelle successive giornate prefestive e festive, valorizzando anche i servizi di prossimità attraverso la previsione di pattuglie appiedate, tenuto conto del prevedibile aumento della mobilità urbana specie nelle zone centrali e in quelle caratterizzate da una maggiore presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Speciale attenzione sui fuochi di artificio, con specifico riguardo alla commercializzazione illegale da parte di soggetti non autorizzati e la vendita degli artifici pirotecnici vietati.