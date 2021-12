Un anno di vaccino: 691mila dosi in provincia, 86% di copertura tra gli over 12

Una somministrazione su sette è un richiamo booster (cominciati il 20 settembre). L’1,5 percento del personale Ausl con obbligo è sospeso per il mancato rispetto della norma

La prima fu l’infermiera Giovanna Giubelli, il 27 dicembre 2020 al Pala De Andrè. È passato un anno dalla prima somministrazione di vaccino anti-Covid in provincia di Ravenna e il totale delle dosi iniettate è arrivato a 691.604 (fonte Ausl). Un settimo sono booster (iniziate il 20 settembre) e il resto sono prime dosi, seconde o monodosi. In totale la popolazione provinciale è di 390mila individui. Fino a giugno potevano vaccinarsi solo i maggiorenni, poi i maggiori di 12 anni e da un mese possono riceverlo i bambini da 5 anni in su.

L’ultimo dato fornito dall’Ausl dice che l’86 percento dei ravennati con più di 12 anni è immunizzato. Tra gli over 70 la copertura è superiore al 96 percento. Nella fascia 30-49 siamo invece al 78-79 percento.

Al 27 dicembre l’Ausl Romagna aveva 258 dipendenti sospesi (83 a Ravenna) per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, l’1,5 percento del personale con obbligo.