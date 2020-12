Vax Day: al via anche Ravenna la vaccinazione anticovid al Pala De André

Somministrazione al personale sanitario oggi, alle ore 14, della prima serie di 975 dosi riservate all’Emila-Romagna

È una operazione poco più che simbolica quella del Vax Day organizzato oggi, ma rappresenta l’avvio della più importante azione di contrasto di massa all’epidemia da coronavirus, che anche in questi giorni di fine anno non accenna a diminuire.

L’iniziativa che coinvolge tutto il Paese compresa l’Emilia-Romagna, prevede alle 14 la prima somministrazione, ad un selezionato gruppo di operatori sanitari, fra medici e infermieri, del vaccino anticovid prodotto dalla Pfizer-Biontech. Alla regione sono stati riservati 975 dosi.

A Ravenna la vaccinazione si terrà al Pala De André.

Dalle 7.30 di questa mattina, gli incaricati di tutte le aziende sanitarie regionali stanno recuperando la propria scorta di vaccini. In simultanea in ogni provincia, da Piacenza a Rimini, a partire dalle ore 14 , le operazioni di vaccinazione andranno avanti fino a sera.

Arrivati nella notte a Bologna con un volo militare partito dalla base di Pratica di Mare, le dosi di vaccino – scortate da militari dell’Esercito e agenti delle forze dell’ordine – sono state portate all’Ospedale Bellaria di Bologna per lo smistamento alle aziende sanitarie regionali. Presente l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini.

Medici e infermieri selezionati per questa prima fase di vaccinazione sono stati così distribuiti su territorio regionale: 50 a Piacenza, 100 a Parma, 100 a Reggio Emilia, 150 a Modena, 225 (+50 per la CRA ‘Cardinal Giacomo Lercaro’) a Bologna (inclusi il personale degli Istituti Ortopedici Rizzoli), 25 a Imola, 50 a Ferrara e 225 nel territorio dell’Ausl della Romagna che comprende le provincie di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.