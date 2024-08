Malnutriti abbandonati sotto al sole in un casolare: la polizia salva 14 setter

Si tratta di sei cuccioli e otto esemplari adulti, ora in affido temporaneo al canile comunale. Il proprietario, un 65enne del posto, è stato denunciato

A seguito di una segnalazione del servizio veterinario dell’Ausl, la polizia locale faentina ha salvato 14 cani, detenuti in condizioni precarie tra sporcizia e malnutrizione, in un casolare tra Faenza e Reda.

Secondo quanto riportato dal Corriere in edicola oggi (sabato 10 agosto) si tratta di cani da caccia razza setter, 6 dei quali cuccioli, appartenenti a un 65enne del luogo. Gli animali vivevano abbandonati tra i loro stessi escrementi, senza quantità sufficienti di cibo e acqua e senza un riparo per il sole nonostante le alte temperature degli ultimi giorni.

La polizia locale ha quindi disposto l’immediato sequestro e il soccorso dei cani, trasportati al canile municipale di via Plicca, dove sono stati ripuliti, rifocillati e presi in cura dai veterinari che li hanno sottoposti ai trattamenti sanitari del caso: molti esemplari infatti, erano anche affetti da parassiti.

Ora, i 14 setter sono in affido temporaneo al canile comunale faentino, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria che ha già convalidato il sequestro e esposto denuncia nei confronti del proprietario per il reato di abbandono di animali.