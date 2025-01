Discarica abusiva sull’argine del fiume: la denuncia dei forestali

L’autore dell’illecito viveva in un capanno adiacente all’area ricoperta da rifiuti

Nel corso dei più recenti controlli nelle aree vicine ai fiumi (poste sotto speciale attenzione anche a seguito degli eventi alluvionali) è stata ritrovata dai Carabinieri Forestali una discarica abusiva nei pressi dell’argine dei Fiumi Uniti, in località Lido Adriano.

Nell’area adiacente un capanno da pesca si trovavano decine di rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, dagli scarti di demolizione edilizia ai rifiuti ingombranti domestici passando per ferro, fusti di vernici e apparecchiature elettroniche fuori uso.

Il responsabile dell’abbandono incontrollato, domiciliato nello stesso capanno, è stato prontamente identificato e denunciato a piede libero in quanto, a partire dall’ottobre del 2023, anche l’abbandono di rifiuti da parte del privato ha rilevanza penale.

Tutta l’area, classificata particolarmente vulnerabile in quanto potenzialmente soggetta ad esondazioni e su cui grava il vincolo paesaggistico, è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti per scongiurare il pericolo di inquinamento delle acque e del suolo, con la collaborazione di Arpae.

L’autore dell’illecito, se si atterrà alle prescrizioni per ripristinare lo stato dei luoghi e al pagamento della sanzione amministrativa prevista, potrà ricorrere alla procedura estintiva del reato. Diversamente, il procedimento penale riprenderà il proprio corso.