Attore ravennate fra i protagonisti del film in corso d’opera “Acqua alle corde”

Per Cristiano Caldironi del Circolo degli Attori una parte a fianco di Elio, Vito, Iacchetti, Covatta e Natasha Stefanenko, sul set cinematografico del regista Paolo Consorti dedicato alla vita di Papa Sisto V

L’attore ravennate Cristiano Calderoni è fra i protagonisti di un film di caratura nazionale. Si tratta di Acqua alle corde, incentrata sulla vita di Papa Sisto V – o meglio sulla messa in scena di un’opera sul celebre pontefice rinascimentale – del regista Paolo Consorti, di cui sono in corso le riprese nelle Marche. Questo papa (1585 – 1590), di origine marchigiana e dell’ordine dei conventuali francescani è noto storicamente per una serie di notevoli trasformazioni architettoniche e urbanistiche di Roma – progettate dall’architetto Domenico Fontana – fra cui la prima edificazione dell’attuale Palazzo del Quirinale. E anche per la liberazione degli ebrei dalle costrizioni e restrizioni legiferate dai sui predecessori in Vaticano.

Tra i protagonisti del film anche Elio, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Vito, Stefano Nosei e Natasha Stefanenko.

Finite le riprese Caldironi tornerà poi a Ravenna dal 20 ottobre, proseguendo il proprio lavoro come docente al Circolo degli Attori, da lui fondato con Deda Fiorini.