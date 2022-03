Alla Classense un “cantiere aperto” per ammirare il restauro della pala di Zaganelli

Il 24 marzo e il 13 aprile sarà possibile seguire dal vivo i lavori, che termineranno a maggio

Sono in corso i lavori sulla “Resurrezione di Lazzaro”, la grande pala d’altare rinascimentale del pittore Francesco Zaganelli, conservata nella Sala Muratori della biblioteca Classense di Ravenna. Dopo aver vinto il concorso “Opera tua” (con poco più di 129.000 voti online) circa un anno fa, a maggio il dipinto sarà completamente restaurato.

I lavori sono iniziati nel 2021 grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0.

La modalità prescelta è quella del “cantiere aperto”: il 24 marzo e il 13 aprile (ore 16.30) sono in programma due appuntamenti, denominati “Cantiere Zaganelli”, durante i quali il pubblico potrà seguire dal vivo le operazioni di restauro (prenotazione allo 0544 482116 o scrivendo a segreteriaclas@classense.ra.it).

«La pala meritava di risplendere per se stessa – afferma Maurizio Tarantino, direttore della Classense – e nella sua recuperata integrità. Grazie a Coop Alleanza 3.0 e alla valanga di voti ricevuti stiamo per raggiungere il nostro obiettivo».

«Mi preme sottolineare – aggiunge Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura del Comune di Ravenna – la soddisfazione che proviamo nel vedere questa possibilità raggiunta attraverso la forte spinta che i ravennati hanno voluto e saputo dare al progetto di restauro che testimonia il rapporto profondo che lega la città al suo patrimonio artistico e culturale».

Il restauro ha già coinvolto metà della superficie visibile dell’opera, che è stata sottoposta ad esami preventivi e puliture da parte del Laboratorio del Restauro di Ravenna, diretto da Ada Foschini.

I lavori si svolgono sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e con la collaborazione del Laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna). Il coordinamento delle attività, invece, è affidato all’Ufficio tutela e valorizzazione del patrimonio museale della biblioteca Classense.

In particolare, il Laboratorio diagnostico e il Centro studi sull’opera d’arte del Dipartimento di Beni culturali hanno promosso il progetto Diagnostica e Arte: l’ultimo Zaganelli, con l’obiettivo di caratterizzare i materiali e la tecnica esecutiva del dipinto. Le indagini diagnostiche, coordinate da Chiara Matteucci, saranno realizzate in collaborazione con Lumière Technology.

«Siamo molto soddisfatti – afferma Enrico Bressan, presidente di Fondaco Italia, promotore del concorso insieme a Coop – di osservare come il progetto “Opera tua” di Coop Alleanza 3.0, giunto alla sua quinta edizione nel 2021, sia stato capace di coinvolgere e unire così tante energie positive al servizio della cultura e per la crescita del territorio. Si è giunti al 37esimo restauro dando vita ad un vero e proprio museo diffuso dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, tutto ciò anche grazie alla collaborazione con l’Associazione beni italiani patrimonio mondiale e il Touring club italiano».

La “Resurrezione di Lazzaro” è un’opera di notevole importanza, citata anche dal pittore Giorgio Vasari nelle sue celebri “Vite”. Il dipinto, considerato l’ultimo realizzato dall’autore, potrebbe essere stato lasciato incompiuto e completato da alcuni suoi allievi.

Francesco Zaganelli è nato a Cotignola (in provincia di Ravenna) intorno al 1460 ed è morto a Ravenna nel 1532. Le opere del pittore, che in quei tempi era il più affermato della Romagna, oggi si trovano in importanti musei internazionali: la Pinacoteca di Brera, il Rijksmuseum di Amsterdam e la National Gallery di Londra, oltre al Mar di Ravenna.