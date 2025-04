Dopo 64 anni il festival internazionale di musica d’organo di San Vitale non si farà

Lo scorso settembre, la Curia arcivescovile aveva revocato alla Polifonica la concessione della basilica

Non si terrà la 64esima edizione del Festival Internazionale di Musica d’Organo di San Vitale. Si arresta tra le polemiche quella che viene definita dagli organizzatori come la più longeva rassegna musicale ravennate.

L’ex direttrice artistica Elena Sartori, commenta in una nota stampa: «Nessun cenno di disponibilità al confronto è arrivato da Opera di Religione e Curia Arcivescovile; nessun intervento di mediazione, di commento, di rammarico è arrivato dagli assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, che pure il Festival hanno promosso e finanziato».

Non è servita la raccolta firme lanciata dall’Associazione Polifonica per riottenere l’accesso alla Basilica di San Vitale e proseguire così il tradizionale Festival Internazionale di Musica d’Organo che nel 2025 sarebbe arrivato alla 64° edizione.

I motivi della rottura tra le parti sono culminati nel settembre 2024 nella revoca da parte della Curia arcivescovile della concessione della Basilica per l’organizzazione, e la conseguente realizzazione, dello storico festival ravennate. Alla richiesta di potere spostare in Duomo la rassegna, sarebbe arrivato un ulteriore no.

Non sono nemmeno servite le dimissioni della direttrice artistica Elena Sartori (mai rimpiazzata), avvenute nel gennaio 2025 con l’obiettivo di favorire la ripresa di un dialogo tra la Curia e la Polifonica. «Si chiude un pezzo importantissimo della storia culturale della città di Ravenna – commenta la Polifonica -. Un Festival che ha saputo incantare, servire da modello ispiratore e richiamare a Ravenna innumerevoli turisti per 63 anni, promuovendo la carriera di decine di giovani musicisti poi divenuti famosi nel mondo. Particolare rammarico esprimiamo per le modalità con cui si è consumato questo finale, ovvero nella totale mancanza di dialogo e di confronto democratico, bensì con un inspiegato gesto d’imperio e di forza».