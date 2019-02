Il vicesindaco sull’E45: «bene l’impegno del Governo ma non abbasseremo la guardia»

Eugenio Fusignani punta a vigilare sul rispetto dei tempi per tutelare l’economia del porto di Ravenna

Il vicesindaco, con delega al porto di Ravenna, Eugenio Fusignani, commenta positivamente l’impegno del governo per la riapertura a breve della E45, ma afferma che non bisogna abbassare la guardia e vigilare sul rispetto dei tempi.

«Non possiamo che essere soddisfatti delle parole pronunciate ieri dal ministro Toninelli, ma la cosa fondamentale è che alle parole seguano i fatti – ha dichiarato Fusignani dopo le rassicurazioni date recentemente dal ministro sulla riapertura entro un mese della superstrada anche al traffico pesante e sull’avvio dei lavori da parte di Anas sulla 3bis Tiberina per una sua rapida riapertura – . Vigilieremo con grande attenzione impegni, insieme a tutti i Comuni di Toscana, Emilia Romagna e Umbria interessati dalla chiusura del viadotto Puleto sulla E45».

«Sospese le iniziative di protesta – commenta il vicesindaco – ci aspettiamo che entro breve venga dato seguito anche alla convocazione da parte del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, sempre annunciata da Toninelli, dei rappresentanti dei Comuni coinvolti, per attivare lo stato di emergenza nazionale e per garantire quindi ammortizzatori sociali ai lavoratori, aiuti economici alle imprese e alle famiglie colpite dalle conseguenze della chiusura della E45. Sono in gioco le sorti di un comparto economico strategico e naturalmente condivido pienamente le preoccupazioni di tutti gli operatori coinvolti, a partire da quelli del porto, perché perdere quote di mercato ora significa che sarà quasi impossibile recuperarle in futuro».