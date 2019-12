Apre il nuovo Famila: omaggi ai clienti, degustazioni e giostra Brucomela

Taglio del nastro in via Aquileia il 4 dicembre, terzo punto vendita della catena in città in una struttura da 1.500 mq con cucina interna per il reparto gastronomia. E chi pattina in piazza Kennedy ottiene un buono spesa

Si allarga la rete dei supermercati Famila a Ravenna. Il 4 dicembre apre il nuovo punto vendita in via Aquileia, il terzo in città dopo quelli di via Faentina e via Argirocastro, nella struttura da 1.500 mq che un tempo era occupata dalla concorrenza con Coop.

Taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici aziendali e poi una giornata di festa. Per tutti i clienti un regalo utile che verrà consegnato alle casse, dopo la spesa. Durante la giornata ci saranno diversi momenti di degustazione con aree ristoro dedicate all’assaggio di piadina e porchetta e caldarroste, vin brulè e cioccolata calda. Nella pausa pranzo, verranno anche offerti passatelli in brodo. La catena di supermercati ha pensato anche ai bambini: da quel giorno per tutto il periodo natalizio nell’area verde adiacente ci sarà la giostra Brucomela che il 4 sarà offerta da Famila.

Il nuovo supermercato Famila avrà un reparto gastronomia che prevede una vera cucina interna che sforna piatti pronti cucinati ogni giorno e i reparti di macelleria e pescheria che propongono prodotti freschi, prevalentemente del territorio.

Il nuovo store ha voluto sponsorizzare anche la pista di pattinaggio su ghiaccio già allestita in piazza Kennedy, offrendo a tutti i pattinatori che acquisteranno il biglietto di ingresso, un buono spesa da utilizzare nella sede di via Aquileia. E sempre pensando alle famiglie, Famila ha scelto di essere partner degli spettacoli dei burattini della compagnia ‘Teatro del Drago’ che propone un fitto cartellone di date fino a febbraio.

L’investimento è sostenuto dalla società cesenate Arca: «Abbiamo scelto un innovativo format di supermercato con una forte vocazione ai prodotti freschi e di qualità che unisce la cura del negozio vicinale e l’efficienza della grande distribuzione. Una proposta commerciale che sta incontrando l’approvazione dei consumatori e che incoraggia i vertici del Gruppo Unicomm (Selex) ad una presenza sempre più capillare sul territorio per diventare il punto di riferimento delle famiglie per i loro acquisti». Arca è nata nel 1972 a Cesena, è un’azienda multicanale e opera nel mondo della Gdo da Bologna fino ad Ancona con 13 Famila, 21 A&O e 19 Cash & Carry, e fa parte del gruppo Unicomm. Nato in Veneto, nel corso dei suoi quasi 70 anni di storia Unicomm è cresciuto fino ad essere presente oggi in 7 regioni e 32 province italiane. Conta oltre settemila dipendenti e più di 270 punti di vendita diretti.