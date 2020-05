Ravenna, piazza San Francesco recintata per la riapertura del mercatino “bio”

Dal 5 maggio, con entrate contingentate e mascherine

Con l’avvio della fase 2 a Ravenna riparte – dopo quello di piazza Sighinolfi e quello contadino al parco di via Vicoli – anche un altro mercatino molto frequentato. Si tratta del Bio Marché di piazza San Francesco, che riapre domani, martedì 5 maggio, dalle 16 alle 20, con un unico ingresso con entrate regolate e contingentate da via Corrado Ricci.

Per entrare nel mercato, area recintata, occorre avere la mascherina e fermarsi solo il tempo necessario per gli acquisti mantenendo le distanze di sicurezza. Non più di due clienti per bancarella. Unica uscita, sempre da via Corrado Ricci.

Il mercatino offre prodotti biologici di piccole aziende famigliari o cooperative del territorio. È organizzato da Aiab (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) Emilia Romagna con il patrocinio di Comune e Provincia di Ravenna e della Diocesi di Ravenna.