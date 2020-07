Difesa del territorio: la Regione assegna 1,5 milioni per 13 cantieri in provincia

Interventi per ripristinare i danni del maltempo di novembre 2019. Un terzo della cifra andrà nel comune di Lugo per l’argine destro del torrente Santerno

La Regione Emilia-Romagna interviene con un maxi-finanziamento di oltre 47 milioni di euro per far fronte ai danni del maltempo di novembre 2019: saranno così 288 i nuovi cantieri che apriranno a breve in tutta la regione. Per la provincia di Ravenna sono assegnati fondi per oltre 1,5 milioni di euro per 13 interventi: il più importante (450mila euro) è a Lugo con la ricostruzione della golena franata e il consolidamento dell’argine destro del torrente Santerno. Altri 340mila euro vanno al potenziamento delle quote arginali e delle difese idrauliche di alcuni tratti del canale Fosso Ghiaia a San Bartolo nel comune di Ravenna (qui l’elenco dettagliato dei 13 interventi).

«La cura del territorio è uno dei pilastri su cui poggia l’azione della Regione in questa legislatura», afferma il presidente della Regione e commissario delegato, Stefano Bonaccini, dopo la firma sul decreto che dà il via al secondo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture lesionate.

I fondi rientrano nell’ulteriore stanziamento di risorse nazionali (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 417 gennaio 2020) ripartite nell’ambito dell’accordo tra Stato e Regioni per far fronte agli eventi di maltempo del novembre 2019 che hanno colpito oltre all’Emilia-Romagna anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. I soggetti attuatori hanno 90 giorni di tempo per l’affidamento degli interventi che dovranno essere completati entro 18 mesi.