Per bar e ristoranti è l’ora di apparecchiare: «In tanti ci chiamano per prenotare»

Con il passaggio in zona gialla dal 26 aprile è di nuovo possibile far sedere i clienti a tavola, ma per ora solo all’aperto. Sperando nel bel tempo

Bar e ristoranti, anche in provincia di Ravenna, sono pronti a riaprire il 26 aprile per pranzi, aperitivi e cene. Con posti a sedere riservati ai clienti esclusivamente all’aperto, come prevede il nuovo decreto per i territori in zona gialla come l’Emilia-Romagna.

«Non vediamo l’ora – commenta il presidente provinciale di Confcommercio, Mauro Mambelli, titolare dello storico ristorante La Gardèla, in centro a Ravenna – e anche i ravennati. Già diversi clienti, per esempio, mi hanno chiesto di poter prenotare un tavolo il 26 aprile…». Mambelli, soddisfatto per avere comunque in mano le date della ripartenza, ne approfitta per lanciare un ulteriore appello al Governo. «Permettere la ristorazione solo all’aperto è evidentemente un danno per molti che non possono permetterselo e anche un disagio per chi può. A parte il numero di coperti ridotti, cosa succederà per esempio in caso di acquazzone improvviso? All’interno sarebbe stato possibile aprire, come già facevamo l’anno scorso in zona gialla, rispettando le regole o magari imponendo anche distanze maggiori, per evitare rischi. Speriamo di non dover aspettare davvero il primo di giugno, come previsto al momento dal Governo…». L’altra nota dolente è quella relativa al coprifuoco. «Confermarlo alle 22 è davvero assurdo – continua Mambelli – e tra l’altro rischia di creare assembramenti a ridosso di quell’orario. Credo piuttosto che sarebbe bastato fare qualche controllo in più nelle zone calde».

Il centro di Ravenna si appresta quindi a tornare nella versione open air della scorsa estate, tanto apprezzata da ravennati e turisti. Con il Comune che ha già confermato gli spazi esterni (e il suolo pubblico gratuito, nel caso non ci pensasse il Governo) del 2020, con autorizzazioni straordinarie da concedere in poco tempo per far ripartire i pubblici esercizi.

«Ho soffitti alti sette metri perfetti per il ricambio d’aria, che senso ha non poter sfruttare l’interno?». Si chiede intanto Maurizio Bucci, noto ristoratore ravennate, che al Mariani sta comunque lavorando per farsi trovare anche lui pronto alla ripartenza del 26 aprile, all’aperto, nel cosiddetto “quadrilatero” del gusto del centro storico. «Peccato perché l’Amministrazione comunale nel frattempo avrebbe potuto intervenire per migliorare il decoro della nostra zona, sempre molto affollata, con tanti locali, ma un arredo urbano inesistente, illuminazione precaria e cemento da terzo mondo», attacca Bucci, vestendo anche i panni di presidente della lista civica La Pigna, a pochi mesi dalle elezioni amministrative.

Fuori città, abbiamo raccolto le testimonianze dei due ristoranti più grandi e frequentati del Ravennate. Il Molinetto, sulla strada per Punta Marina, si appresta a riaprire già dal 26, zona gialla permettendo. «Saremo in versione estiva, con anche qualche coperta da poter offrire ai clienti nel caso faccia fresco. Confidiamo nella clemenza della stagione», sorride il titolare Alan Ricci.

Anche La Campaza, a Fosso Ghiaia, è pronta per ripartire – ci dice il titolare Gilles Donzellini – con la possibilità di sfruttare i saloni aperti su più lati e l’allestimento proprio in queste ore di una tendostruttura da 300 metri quadrati. «Già i clienti si stanno informando, soprattutto per le comunioni, visto il periodo primaverile. Noi faremo rispettare tutti i protocolli, nella speranza in futuro di poter utilizzare anche gli spazi interni».

Sui lidi, scaldano i motori anche i locali della “movida”, con il MoWa, per esempio, sul lungomare di Marina di Ravenna, che aprirà fin dal 26 aprile, se possibile (così come il Fresco in centro a Ravenna, che fa capo alla stessa società). E restando al mare, uno spaccato della situazione ce lo fornisce Alessandro Della Chiesa, titolare del ristorante (e pizzeria) Delizie Azzurre, a Punta Marina. «Il nostro locale è proprio di fronte al Villaggio Teodorico e in questi giorni stiamo vedendo movimento tra gli appartamenti, la gente sta tornando e devo dire che ho già dei tavoli prenotati per la prossima settimana». Il ristorante aprirà infatti dal 27 aprile, a pranzo e a cena, sperando come tutti nel bel tempo. E nella zona gialla…