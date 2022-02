I soci di Coop Alleanza chiamati ad eleggere i nuovi consiglieri territoriali

Gli elettori coinvolti sono 126mila in provincia di Ravenna per scegliere i loro tre rappresentanti nei consigli di zona. Si può votare nei negozi fino al 5 marzo

Fino al 5 marzo gli oltre 240mila soci di Coop Alleanza 3.0 della Romagna – di cui 48mila a Forlì-Cesena; 126mila a Ravenna e provincia; 65mila a Rimini e provincia – potranno scegliere i rappresentanti sociali della cooperativa, votando i nuovi Consigli di Zona, l’organo di rappresentanza sociale sul territorio. Complessivamente nei territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0 – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – saranno oltre due milioni i soci chiamati ad eleggere i 968 soci che siederanno nei 51 consigli di Zona dislocati in tutte le aree di presenza della cooperativa, di cui uno a Forlì e Cesena, 3 a Ravenna e provincia e uno a Rimini e provincia.

Le informazioni sui candidati sono pubblicate su all.coop/elezioni. Le liste sono disponibili anche ai seggi nei negozi nel periodo delle votazioni.

Nei supermercati, i seggi sono aperti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; negli ipercoop, sono aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19. Per votare basta presentarsi con la propria carta socio Coop e un documento di riconoscimento nei seggi allestiti. Si può esprimere una preferenza per il presidente di zona e due per i consiglieri di zona.

A metà marzo i nomi degli eletti saranno pubblicati sul sito di Coop Alleanza 3.0.