Boom di compravendite e locazioni di case vacanze nella riviera ravennate

Report di Fimaa e Confcommercio su dati e analisi di scambio. La “reginetta” resta Milano Marittima, con quotazioni di 6.800 euro mq per il nuovo

Le associazioni Fimaa e Confcommercio hanno presentato a Cervia i dati dell’osservatorio nazionale immobiliare turistico 2022. Sono intervenuti durante la conferenza il vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, il consigliere delegato Nomisma Luca Dondi dall’Orologio, l’esperto del settore turistico Fimaa Fabrizio Savorani, il presidente di Fimaa Confcommercio Emilia Romagna Ivano Venturini e il vice presidente nazionale Fimaa Alessandro Simonetto.

Il trend di crescita che ha interessato il settore immobiliare delle località turistiche dopo la pandemia (sia in termini di compravendita che di valori di mercato) ha continuato a mostrare ottimi risultati anche nella prima parte del 2022. La riviera romagnola continua a brillare sul mercato nazionale, incoronando nuovamente come “reginetta” Milano Marittima, che presenta prezzi fino a 6.800 euro al mq per i top nuovi, seguita da Riccione in seconda posizione che arriva a 6.100 euro. Bene anche Cesenatico e Cervia, con cifre fino a 5.500 euro e 4.350 euro per i top di gamma. Tra i lidi Ravennati le migliori performance riguardano Marina di Ravenna, con massimi di 3.200 euro al mq, seguita da Punta Marina terme e Marina Romea con quotazioni intorno ai 2.950 euro mq.

Il periodo post pandemico ha portato la clientela turistica a preferire spazi ampi e indipendenti, favorendo l’affitto e la compravendita di case vacanze, da intendersi spesso e volentieri anche come forma di investimento sul mattone (da sempre simbolo di sicurezza) in uno scenario macroeconomico comunque estremamente favorevole e volto alla ripresa.

La situazione di incertezza degli ultimi mesi, caratterizzata dalla crisi del conflitto russo-ucraino e dalla crescita dell’inflazione con il conseguente aumento dei tassi d’interesse, presenta invece una prospettiva più incerta per il prossimo futuro, che protrebbe vedere un peggioramento del clima di fiducia e un rallentamento negli investimenti.

Ad oggi però, il mercato nazionale immobiliare si presenta ancora più che vivace, soprattutto nel ravennate dove, come spiega Ivano Venturini: «La domanda, in particolar modo per l’usato, arriva a superare l’offerta. Il mercato del nuovo sta invece implementando notevolmente l’offerta, presentando numerose vendite anche “sulla carta” grazie alle caratteristiche performanti ed ecologiche dei nuovi fabbricati.»

In generale, nonostante il mattone resti un bene rifugio per eccellenza per gli investitori italiani, al giorno d’oggi gli acquirenti sono più informati ed esigenti ed è importante tenere alta la qualità dell’offerta: oltre a spazi esterni come terrazzi e giardini acquisiscono notevole importanza gli spazi abitativi attrezzati per lo smart working e la domotica.