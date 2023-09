La scuola professionale Pescarini parte al completo: 105 iscritti ai corsi

Una ventina di nomi in lista d’attesa. È il secondo anno consecutivo con il tutto esaurito. Nel 2022 il 92 percento dei partecipanti è stato assunto a tempo indeterminato in azienda

Per il secondo anno scolastico consecutivo i corsi tecnici professionali per giovani della scuola di arti e mestieri Angelo Pescarini di Ravenna e Faenza ripartono al completo con una lista d’attesa di una ventina di nomi. I corsi sono gratuiti e realizzati grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. Sono 105 gli allievi iscritti ai corsi per Operatore degli Impianti Elettrici, Operatore degli Impianti Termo-Idraulici, Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione e Tecnico nella Gestione dei Sistemi Tecnologici Intelligenti che oggi iniziano l’anno scolastico.

Nel 2022, al termine della formazione, il 92% degli allievi della Pescarini è stato assunto in azienda a tempo indeterminato. Si tratta della percentuale più alta degli ultimi cinque anni, a dimostrazione del fatto che tali profili professionali sono particolarmente ricercati anche dalle aziende. Il rapporto tra allievi e aziende del territorio è parte integrante del percorso scolastico, che per i corsi tecnici riservati ai ragazzi prevede oltre 300 ore di stage all’anno e la possibilità, per gli allievi, di trovare lavoro più facilmente dopo aver preso la qualifica.

«Anche quest’anno abbiamo avuto la dimostrazione che i profili professionali in ambito meccanico e impiantistico riscuotono sempre più interesse – afferma il presidente della scuola Pescarini, Sergio Frattini –. Cogliamo nelle giovani generazioni il desiderio di svolgere un lavoro che sia fonte di soddisfazione personale, oltre che di indipendenza economica, e che permetta loro, un domani, di avviare la propria attività o di essere occupati nelle aziende. L’ingresso di un numero sempre maggiore di tali profili professionali fornirà un contributo al territorio per affrontare adeguatamente le nuove sfide in campo tecnologico ed energetico».

La scuola Pescarini ha sede a Ravenna, Faenza e Lugo ed è specializzata nella formazione professionale in ambito meccanico, impiantistico e socio sanitario. Per informazioni: www.scuolapescarini.it.