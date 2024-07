È morto Mario Bozzi, fondatore della Vulcaflex

L’imprenditore trasformò una piccola realtà locale in un’azienda leader nel settore delle materie plastiche

Il fondatore della Vulcaflex di Cotignola, Mario Bozzi, è morto ieri, 19 luglio, a Milano, sua città natale. Bozzi ha fondato la Vulcaflex 59 anni fa, trasformando una piccola realtà locale in un’azienda leader nel settore delle materie plastiche le cui qualità sono riconosciute non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Così si legge in una nota diffusa da Confindustria Romagna: «I valori che hanno ispirato Mario Bozzi lungo il suo percorso sono stati la crescita continua, la dedizione al lavoro e alla famiglia. Questi principi hanno guidato non solo la sua carriera ma anche lo sviluppo dell’azienda, che sotto la sua guida ha sempre puntato a superare i propri limiti e a raggiungere nuovi traguardi. Oltre ad essere un brillante imprenditore, Mario Bozzi era conosciuto per la sua umanità e il suo impegno verso i dipendenti e la comunità locale. La sua eredità continuerà a vivere attraverso Vulcaflex, che si impegna a portare avanti la sua visione e i suoi valori».

Il figlio Roberto è presidente degli Industriali della provincia di Ravenna. Il consiglio generale, i consigli di delegazione, la direzione, unitamente a tutti gli imprenditori e le imprenditrici di Confindustria Romagna, esprimono al presidente Roberto Bozzi le più sentite condoglianze per la perdita del padre e sono vicini a tutta la famiglia in questo triste giorno.